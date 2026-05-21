Подборку малоупотребительных слов и их значения предлагаем со ссылкой на музыканта Рами Аль Шаера.

Что означают эти украинские слова?

Многие слова исчезали из повседневной речи из-за исторических обстоятельств, влияние других языков или просто выходили из употребления со временем.

Но сейчас языковеды, писатели, блогеры и учителя активно популяризируют исконно украинскую лексику изучая словари. Благодаря этому люди снова открывают для себя слова вроде "набуток", "філіжанка", "краватка", "мапа", "небокрай" или "осоння".

Очередную интересную подборку малоупотребительных слов предлагает Рами Аль Шайер:

Огрядний – описывает человека крупного телосложения: как высокого и коренастого, так и толстого тучного.

Чує кішка, де сало лежить: одно те, що дівка здорова, молода, огрядна, чорнобрива, повновида, а худоби-худоби – так батечки! (Григорий Квитка-Основьяненко).

Черевань – человек с большим брюхом, то есть животом. И так называют преимущественно мужчину.

Незабаром прийшов якийсь пан-черевань, і стали вони удвох із панією радитись. (Марко Вовчок).

Галабурда – это шум или скандал, дебош.

Упилася [стара мати] і завела таку галабурду в хаті, що, кажуть, добре, що ще не набила кого. (Ольга Кобылянская).

Заграва – атмосферное явление, которое описывает цветное небо на закате или восходе солнца, или отсвет, отблеск яркого света, пожара, огней

Край неба запалав червоною загравою. Сходило сонце. (Оксана Иваненко).

Изучать новые слова важно не только для грамотности. Они делают речь богаче, точнее и красивее. Часто одно малоизвестное украинское слово может передать эмоцию или значение гораздо лучше, чем привычное заимствование.

Так что, открывать новые или забытые украинские слова – это не просто модная тенденция, а способ поддерживать и развивать свой язык. Чем больше мы знаем слов, тем живее и богаче становится украинский.