Что называют мелодичным словом "заграва" рассказывает 24 Канал.
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Что же такое "заграва"
Слово "заграва" вы, вероятно, слышали, не так часто и скорее, как обозначение народных музыкальных коллективов или групп, театров, а также – в названиях продуктов или магазинов.
Однако, этим древним украинским словом обозначают атмосферное явление, которое можно наблюдать чуть ли не ежедневно.
Что такое заграваЗаграва – это световые явления в атмосфере, связанные с рассеиванием света перед во время и после захода солнца.
Вспомните, как во время заката солнца цвета менялись с желтоватого, до оранжевого, потом красного и пурпурного.
А когда еще есть облака – это зрелище может быть еще более удивительным.
В обратном порядке цвета повторяются на рассвете. И именно это явление описал Шевченко.
"...Світає,
Край неба палає,
Соловейко в темнім гаї
Сонце зустрічає." (Тарас Шевченко)
Закат солнца в горах: смотрите видео
Это явление еще называют:
- зоря,
- зірниця,
- зоряниця,
- зорява,
- відблиск,
- жарево,
- проміття,
- полиск.
Можно услышать и слово "зарево", однако это калька с русского, его в украинском языке нет.
Еще изюминкой этого слова является то, что оно имеет двойное ударение: можно говорить как "загрАва", так и "зАграва" – оба варианта правильные.
По цветам заката солнца издавна прогнозировали погоду на завтра.
Если солнце садится в спокойный румянец – назавтра следует ждать теплой безветренной погоды. А если солнце садится в облака и яркокрасным пылает пол неба, на следующий день вероятны облачность, прохладная погода, осадки и ветер.
Зарево можно назвать и отсвет на небе огней города, яркого света (например, во время фестивалей) или пожара.
В литературе немало произведений, где можно встретить слово зарево:
"Я помню одну ночь. От зарева пожаров было светло, как днем" (Иван Кочерга)
"Поднимаются в небо зарева по ночам от электричества из городов."
"Тем временем садится солнце, небо на западе вспыхивает вечерним заревом" (Иван Рудченко).
Это удивительное слово – зарево – стоит того, чтобы его вернуть в речь. А ближайший вечер проведите за любованием загравой.
Изучайте украинские слова, которыми издавна обозначали природные явления, например – імла.