Есть ли кто-то, кто еще не слышал хит "Чоловик Герасим". А заметили, что там есть слова, которых сейчас нет в широком употреблении, в частности "кудла". О значении слова рассказывает 24 Канал.

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Что такое "кудла"

Трендом, что разрывает тикток, стала народная песня "Чоловик Герасим". Ею озвучивают шутки, распространяют в оригинале, и создают ремиксы под пианино, цимбалы, скрипку, гитару и другие музыкальные инструменты.

Сама песня была записана еще в 2018 году. Исполняет ее народный хор села Казацкое Черниговской области. Однако народная песня получила распространение, популярность и обработку только сегодня.

Что такое "кудла": смотрите видео

Шуточная песня с подтекстом, имеет немало слов, которые сегодня почти не используют. Среди них и – "кудла".

Слово "кудла" относится к разговорной лексике украинского языка и имеет несколько значений. Оно может обозначать:

  • Кудрявые, длинные волосы.

  • Кудлатую голову или женщину с кудлатой головой.

  • Лохматую собаку.

  • Неопрятные волосы или заросшую голову.

Другими версиями этого слова являются – кучма, патлы / патлатый или даже кудрявый / кудряшка.

Поэтому предложение "Чоловик Герасим, а я твоя кудла" можно обозначить – "я твоя женщина" или "я твоя кудряшка".

Возможно, оно происходит от слова "куделя", которое обозначает шерсть, льняное волокно или нить.

В украинском языке есть фамилия, которая связана с этим словом – Кудла, Кудлай, Кудлач, Кудлатый, Куделя. Вероятно, раньше это были прозвища, которые дали учитывая внешний вид.

В Польше слово "kudła" означает собаку породы пудель.

Эту собаку можно назвать "кудла" / Freepik

Как слово используется в литературе

Это слово часто используется в художественной литературе, преимущественно в устной речи или прямой речи персонажей. Вот несколько примеров:

  • "А це що за кудла з тобою?" — кинув він зневажливий погляд на пса" (Андрей Химко).

  • "Кудли паршивої необліненої шерсті мокріські від поту" (Марко Черемшина).

  • "Пси присікалися до нього, торгуючись за кудлі" (Андрей Чайковський).

  • "А ти глянь на себе: на голові кудла, як у барану, під волоссям ріжки стирчати, а ноги?" (Иван Карпенко-Карый).

  • "Безбородько не так прислухається до лісника, як до шарудіння у ванькірі, а роздягнувшись, мало не вліз у дзеркало, поправляючи свої кудлі". (Михаил Стельмах).

Слово "кудла" имеет пренебрежительный или насмешливый оттенок, поэтому его следует использовать осторожно, чтобы не обидеть собеседника.

Это не единственное интересное, но подзабытое слово в украинском языке, которое имеет несколько значений, и они вас удивят. Среди таких слов и "вирій", которое имеет значительно более глубокий смысл.