Есть ли кто-то, кто еще не слышал хит "Чоловик Герасим". А заметили, что там есть слова, которых сейчас нет в широком употреблении, в частности "кудла". О значении слова рассказывает 24 Канал.

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Что такое "кудла"

Трендом, что разрывает тикток, стала народная песня "Чоловик Герасим". Ею озвучивают шутки, распространяют в оригинале, и создают ремиксы под пианино, цимбалы, скрипку, гитару и другие музыкальные инструменты.

Сама песня была записана еще в 2018 году. Исполняет ее народный хор села Казацкое Черниговской области. Однако народная песня получила распространение, популярность и обработку только сегодня.

Что такое "кудла": смотрите видео

Шуточная песня с подтекстом, имеет немало слов, которые сегодня почти не используют. Среди них и – "кудла".

Слово "кудла" относится к разговорной лексике украинского языка и имеет несколько значений. Оно может обозначать:

Кудрявые, длинные волосы.

Кудлатую голову или женщину с кудлатой головой.

Лохматую собаку.

Неопрятные волосы или заросшую голову.

Другими версиями этого слова являются – кучма, патлы / патлатый или даже кудрявый / кудряшка.

Поэтому предложение "Чоловик Герасим, а я твоя кудла" можно обозначить – "я твоя женщина" или "я твоя кудряшка".

Возможно, оно происходит от слова "куделя" , которое обозначает шерсть, льняное волокно или нить.

В украинском языке есть фамилия, которая связана с этим словом – Кудла, Кудлай, Кудлач, Кудлатый, Куделя. Вероятно, раньше это были прозвища, которые дали учитывая внешний вид.

В Польше слово "kudła" означает собаку породы пудель.

Эту собаку можно назвать "кудла" / Freepik

Как слово используется в литературе

Это слово часто используется в художественной литературе, преимущественно в устной речи или прямой речи персонажей. Вот несколько примеров:

"А це що за кудла з тобою?" — кинув він зневажливий погляд на пса" (Андрей Химко).

"Кудли паршивої необліненої шерсті мокріські від поту" (Марко Черемшина).

"Пси присікалися до нього, торгуючись за кудлі" (Андрей Чайковський).

"А ти глянь на себе: на голові кудла, як у барану, під волоссям ріжки стирчати, а ноги?" (Иван Карпенко-Карый).

"Безбородько не так прислухається до лісника, як до шарудіння у ванькірі, а роздягнувшись, мало не вліз у дзеркало, поправляючи свої кудлі". (Михаил Стельмах).

Слово "кудла" имеет пренебрежительный или насмешливый оттенок, поэтому его следует использовать осторожно, чтобы не обидеть собеседника.