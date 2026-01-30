Что означает и какими еще фразами можно заменить выражение "как кот наплакал", рассказываем со ссылкой на osvita.ua.

Как сказать "кот наплакал" на украинском?

Выражение "как кот наплакал" – одно из самых известных и его часто можно услышать в разговоре. Кто-то считает, что происходит оно из русского языка и означает – "очень мало", "недостаточно", "почти ничего". Употребляется он в разговорном стиле, часто с оттенком сожаления или сетования, мизер по сравнению с потребностями.

Выражение происходит от того, что коты по своей природе не плачут слезами, поэтому слез у них почти нет, или они совсем отсутствуют и это наблюдение перенесли в народную мудрость.

Выражение можно перевести дословно и оно мало изменит свое звучание и смысл. Однако, в украинском языке есть ряд образных фразеологизмов, которые передают ту же мысль и ими можно заменить заюзаную фразу:

як кіт наплакав,

як у кота сліз,

як з глистів сльози,

з мізинець,

крапля в морі,

на заячий скік,

як у зайця хвоста,

з комарову ніжку,

на макове зерня,

не густо,

на волосину,

з горобину душу, (мається на увазі горобець, а не горобина , як і "горобина ніч")

із мишачу бідницю.

А еще более развернутый вариант: "Багацько, як за крок часнику" или "Багацько, як за гріш маку".

Интересно! Шаг и грош – это мелкие денежные единицы, которыми пользовались украинцы в XVII веке. Шаг равнялся трем деньгам или половине копейки. А уже в 1918 году шаг ввели монету – как сотую часть гривны УНР. В украинских фразеологизмах можно найти немало мер, которыми пользовались люди.

Интересно, что некоторые из них используют в народных приметах, чтобы показать меру времени, например: "прибавилось дня на заячий скик" или "маковое зерно".

В литературном или официальном стиле лучше употреблять слова – "мало", "мизер", "очень мало".

Этот фразеологизм есть среди перечня выражений, что надо знать для составления НМТ и в этом случае надо знать не только значение, но и варианты соответствий.