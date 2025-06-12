Какие древние меры, которыми пользовались украинцы и можно встретить в устном народном творчестве, рассказывает 24 Канал.
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Какие меры можно встретить в поговорках и сказках
Современной метрической системой мы пользуемся не так давно – с 1927 года. В Советском Союзе решили окончательно перейти на новые мерила, унифицировав их с европейскими, но новые, то есть современные меры, вводились на нашей территории с конца XIX века.
Интересно! 20 (8) мая 1875 года 17 стран подписали Международную метрическую конвенцию "На все времена, для всех народов". Среди стран была и Российская империя.
Однако, раньше пользовались другой метрической системой, и эти меры остались в сказках, пословицах и поговорках. Их называли – народной метрологией, поскольку меры формировались или от длин человеческого тела, или от усилий, которых человек прилагает.
Проверьте себя, обращали ли вы внимание на эти меры и сколько это в современных мерилах.
Народные меры массы
- Золотник – 4,26 грамма
- Гривня – 400 граммов
- Безмен – 1 килограмм
- Пуд – 16 килограммов
- Корец – 1 центнер
- Ласт – 72 пуда – 1152 килограмма
- Гилетка – 25 килограммов
- Фунт – 400 граммов.
Примеры из сказок:
- "Чабанець" – хлопчик був такий сильний, що грався каменем, вага якого була 8 пудів. Він переміг змія, який перевертав каміння по 30 пудів.
- "Іван Богданець" – в Івана була палиця залізна у 100 пудів
- "Два брати" – у багатого в коморі було 200 пудів пшениці.
- "Кирило Кожум'яка" – у Кирила була булава пудів з 10, якою він поборов змія.
А вот, что можно встретить в поговорках:
- Щоб пізнати людину, треба з нею пуд солі з'їсти.
- Прийде сто душ та візьме сто груш, то мало що останеться, а прийде сто душ, принесе сто груш, то буде мірка.
- Дурний, як сто пудів диму.
- Бабина гривна, всім людям дивна.
Народные меры объема и веса:
- Мерка – деревянного сосуда, которым чаще всего мерили зерно, около 100 литров
- Ведро или ведро – до 10 литров
- Мешок или мешок – до 50 килограммов
- Копа – 60 единиц.
Наименьшими мерами вместимости сыпучих веществ были "пригоршня", "горсть", "горстка", "пучок".
А вот, что с этими мерами можно встретить:
- Наговорив сім міхів горіхів, гречаної вовни, та всі неповні.
- Балакала-говорила сім мішків гречаного Гаврила.
- В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей (Щедрик).
- Більше як пів копи лиха не буде.
- За три копи куплена, на пів боку луплена (казка "Коза-дереза").
- Пушка духу, мішок смороду.
Едва ли не чаще всего можем встретить меры длины:
- Сажень – 2,13 метра
- Вершок – 4,445 сантиметра
- Аршин – 75 сантиметров
- Локоть – 46 сантиметров
- Пядь – 17 – 20 сантиметров
- Верста – 1,0668 километров
- Миля – 7,5 километров
- Дюйм – 2,5 сантиметра
Меры на основе человеческого тела / probapera.org
Древние меры в сказках и поговорках
А теперь вспомните сказки, которые читали в детстве и на меры не обращали внимание:
- "Про правду і кривду" – люди носили воду за 30 – 40 верст тому, що чорт висушив болото.
- "Бідний вовк" – кравець міряв вовка аршином, "і вздовж аршин, і вшир аршин".
- "Ох" – ліс 4 милі на всі 4 сторони.
- "Летючий корабель" – чоловік міг застрелити птаха, який сидить за 100 миль від нього.
- "Мудра дівчина" – піп наказав Марійці виткати 100 ліктів полотна.
А еще эти меры фигурируют во многих поговорках:
- Бачити на сажень крізь землю.
- Коса сажень в плечах.
- Сім верст до небес і все пішки.
- До біди сім верст.
- Сім верст пішки для однієї кишки.
- За сім верст киселю́ ї́сти.
- Штири милі пішки за кавалок кишки.
- Міряти на свій аршин.
- Всіх під один аршин міряє.
- Аршинний товар.
- Аршин на піджак, а два — на латки.
- Баба сім миль з-за пекла.
- Від горшка два (три) вершка.
А еще часто можем встретить слова – купа, гурт или громада. Ими обсчитывали количество людей, часто для принятия важных решений:
- В купі й беззубий собака гавкає.
- Як роблять у купі, не болить у пупі.
- Гуртом і каша краще їсться.
- В гурті робити – як із гори бігти.
- Гуртом добре й батька бити.
- Гуртом і чорта поборемо.
- Гуртом можна і море загатити.
- Гурту і вовк не страшний.
- Добре тим живеться, де гуртом сіється і жнеться.
- Більша громада, як одна баба.
- З громади по латці – голому свитка.
- З громади по крихті – голодному пиріг.
- За добру громаду варто і головою наложити.
- Що громада забажає, того і пан не поламає.
- Громада – великий чоловік.
Это далеко не все меры, которые бытовали на территории Украины. Кроме того, были региональные как названия, так и меры, и они могли различаться по количеству.
Такую метрическую систему можно встретить и в художественной литературе XIX – начала XX века.
И сегодня в селах можно услышать древние меры, которыми иногда пользуются крестьяне, например, мерка – копа яиц к Пасхе.
К слову, 20 мая – Международный день метрологии.