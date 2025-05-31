Все с приходом жары спешат к водоему – реке, озеру, пруду, чтобы искупаться, освежиться и отдохнуть. А о том, как назвать на украинском языке "пруд", расскажет 24 Канал.

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Как перевести слово "пруд"

Каждый водоем имеет свое название. А для обозначения искусственного водоема на реке или в углублении некоторые используют название – "пруд".

Однако, это слово русизм, а для ее обозначения следует использовать украинское слово – став или ставок. Слово древнеславянское и обозначает стоячую воду, в смысле "став" – стоять, остановиться – вода остановилась перед плотиной.

Пруды строились издавна, преимущественно для хозяйственных нужд. Вода из них используется для водоснабжения, орошения, разведения рыбы (прудовое рыбное хозяйство) и водоплавающей птицы, а также для санитарных и спортивных нужд. Небольшие копаные пруды для разведения и содержания рыбы в народе называют – са́жалками, са́жавками, копа́нками, са́джалка, са́джавка.

Плотины строились на реках, для нужд водяных мельниц, и таким образом создавались пруды, которые были мистическими и романтическими местами для свиданий.

Сегодня пруды строят и обустраивают и в крупных городах, например в Тернополе, и они являются местом отдыха, фестивалей, интересного времяпрепровождения.

Но заметьте, что пруд не следует путать с озером – это водоем, образовавшийся естественным путем.

Поэтому отдыхайте возле водоемов и называйте их правильно.

Что означает слово "пруд" на украинском

В украинском языке слово "пруд" тоже есть, его приводит Словарь украинского языка Бориса Гринченко. Однако, он обозначает другое, а именно – быстрое течение воды, реки. А еще так обозначали поток воды возле водяной мельницы.