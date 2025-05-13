Действительно ли для большинства жителей и гостей Тернополя является принципиальным название пруд или озеро, рассказывает 24 Канал.
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Что не так с названием водоема
В социальной сети Х, в эти выходные разгорелся спор о том, как правильно назвать известную туристическую локацию Тернополя – водоем в центре города.
Вероятно, страстному поклоннику своего города стало обидно, что его часто называют озеро. И он в очередной раз напомнил, что поскольку водоем искусственный, то следует его называть пруд.
Главный вопрос спора / скриншот
На удивление, пост задел разнообразную аудиторию, и спровоцировал немало сообщений. Пользователи сети, как тернопольчане, гости, которые когда-то были, так и корреспонденты, что о водоеме слышали, оставили комментарии.
В целом их можно разделить на шутливые, насмешливые, равнодушные, нейтральные и такие, которые подкреплены научными объяснениями.
Комментарии авторов / скриншот
Для многих, название, пруд или озеро – не принципиально. И замечают, что в определенном окружении уже закрепилось название озеро – "Ты где?" – "На озере"
Комментарии к сообщению / скриншот
Взгляды разделились, одни говорят пруд, другие – озеро
Комментарии пользователей сети / скриншот
Часть пользователей сразу приводит аналогию с названием "Киевское море", и является ли она такой принципиальной и стоящей спора.
Этот спор вызвал интерес к локации и ряд комментариев о том, что стоит приехать и самому посмотреть на водоем. Возможно, этим летом туристов на озере станет больше.
Надо глянуть самому / скриншот
Свой комментарий оставил и Сергей Притула, уроженец Тернопольщины, шутливо комментируя, кого наказывать, за такое несоответствие названия.
Комментарий Сергея Притулы / скриншот
Как же правильно называть водоем
Сам автор этого сообщения, Отец Криптоиероглиф, настаивает, что этот водоем – пруд, именно так он обозначен в городских путеводителях и указан на указателях – Тернопольский пруд.
Указатель / фото из сети Х
Он доказывает, что на реке Серет создан искусственный водоем на месте болот, а потому правильно называть пруд.
Энциклопедия Википедия дает такое определение для пруда и озера.
Пруд – это искусственный водоем, который выкапывают или создают, строя на небольших реках и в естественных котловинах (балках и т.д.) плотины. В соответствии с 1 статьей Водного кодекса Украины прудом считается искусственно созданный водоем вместимостью не более 1 миллиона метров кубических.(более 1 миллиона – уже водохранилище). Пруды наполняются водой благодаря поверхностному и подземному стокам.
Озеро – это естественный водоем замедленного водообмена, находящийся в углублениях суши, не связан с морями и океанами.
Итак, разница между ними в происхождении. Но внимательные авторы обратили внимание на объем воды для объяснения слова "пруд". А в Тернопольском пруду он более 6,6 миллиона, а потому здесь правильное название – водохранилище. Хотя так его точно никто не называет.
Что же это за Тернопольский пруд
Пруд, один из древнейших искусственных водоемов в Украине, создан в 1548 году Яном-Амором Тарновским, основателем города. Главная его функция – оборона крепости. Назначение пруда менялось с разрастанием города. А сегодня – это замечательная зона отдыха с парками, пляжами, кафе, причалами, фонтанами. Где можно искупаться и позаниматься водными и парусными видами спорта, покататься на катере и пароходе.
Закат на пруду / фото Ирина Выхрущ
Он привлекателен в любую погоду, время суток и время года. Замерзший пруд становится ареной для конькобежцев и хоккеистов.
Берите рюкзак и приезжайте в Тернополь, чтобы увидеть этот главный водоем города!