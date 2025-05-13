Чи справді для більшості мешканців і гостей Тернополя є принциповою назва став чи озеро, розповідає 24 Канал.

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Що не так із назвою водойми

У соціальній мережі Х, цими вихідними розгорілася суперечка про те, як правильно назва відому туристичну локацію Тернополя – водойму в центрі міста.

Ймовірно, палкому прихильнику свого міста стало прикро, що її часто називають озеро. І він вкотре нагадав, що оскільки водойма штучна, то слід її називати став.

Головне питання суперечки / скриншот

На диво, пост зачепив різноманітну аудиторію, і спровокував чимало дописів. Користувачі мережі, як тернополяни, гості, які колись були, так і дописувачі, що про водойму чули, залишили коментарі.

На загал їх можна поділити на жартівливі, глузливі, байдужі, нейтральні та такі, які підкріплені науковими поясненнями.

Коментарі дописувачів / скриншот

Для багатьох, назва, став чи озеро – не принципова. І зауважують, що в певному оточенні уже закріпилася назва озеро – "Ти де?" – "На озері."

Коментарі до допису / скриншот

Погляди розділилися, одні кажуть став, інші – озеро

Коментарі користувачів мережі / скриншот

Частина дописувачів одразу наводить аналогію з назвою "Київське море", і чи є вона такою принциповою і вартою суперечки.

Ця суперечка викликала інтерес до локації й низка коментарів про те, що варто приїхати і самому подивитися на водойму. Можливо, цього літа туристів на озері побільшає.

Треба глянути самому / скриншот

Свій коментар залишив і Сергій Притула, уродженець Тернопільщини, жартівливо коментуючи, кого карати, за таку невідповідність назви.

Коментар Сергія Притули / скриншот

Як же правильно називати водойму

Сам автор цього допису, Отець Кріптоієрогліф, наполягає, що ця водойма – став, саме так вона позначена в міських путівниках та зазначена на вказівниках – Тернопільський став.

Вказівник / фото з мережі Х

Він доводить, що на річці Серет створено штучну водойму на місці боліт, а тому правильно називати став.

Енциклопедія Вікіпедія дає таке визначення для ставу та озера.

Став – це штучна водойма, яку викопують або створюють, будуючи на невеличких річках і в природних улоговинах (балках тощо) греблі. Відповідно до 1 статті Водного кодексу України ставком вважається штучно створена водойма місткістю не більше 1 мільйона метрів кубічних.(понад 1 мільйон – уже водосховище). Ставки наповнюються водою завдяки поверхневому та підземному стокам.

Озеро – це природна водойма уповільненого водообміну, що знаходиться в заглибинах суходолу, не пов'язана з морями та океанами.

Отже, різниця між ними у походженні. Але уважні дописувачі звернули увагу на обсяг води для пояснення слова "став". А у Тернопільському ставу він понад 6,6 мільйона, а тому тут правильніша назва – водосховище. Хоча так його точно ніхто не називає.

Що ж то за Тернопільський став

Став, одна з найдавніших штучних водойм в Україні, створений у 1548 році Яном-Амором Тарновським, засновником міста. Головна його функція – оборона фортеці. Призначення ставу змінювалося із розростанням міста. А сьогодні – це чудова відпочинкова зона з парками, пляжами, кафе, причалами, фонтанами. Де можна покупатися і позайматися водними та вітрильними видами спорту, покататися на катері та пароплаві.

Захід сонця на ставі / фото Ірина Вихрущ

Він привабливий у будь-яку погоду, час доби та пору року. Замерзлий ставок стає ареною для ковзанярів та хокеїстів.

Беріть рюкзак і приїздіть до Тернополя, щоб побачити цю головну водойму міста!