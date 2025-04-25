Ця цікава сумка має свої назви в українській мові. Про них розповідає 24 Канал , посилаючись на інстаграм Андрія Шимановського.

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Як українською назвати рюкзак

Рюкзак – це зручна універсальна сумка, яка має практичне призначення і є стильним аксесуаром, який можуть носити діти, чоловіки і жінки. Характерною ознакою є наявність плечових лямок для перенесення вантажу на спині.

Саме слово "рюкзак" німецького походження – Rucksack: утвореного від Rücken – "спина" та Sack – "мішок, сумка".

Його можна використовувати. Однак українці мають і свої назви:

наплічник,

наплечник,

заплічник,

нарамінник.

А ще є і діалектичні назви:

Закарпатський діалект:

Гатіжак – рюкзак

Гатікошар – кошик, який несут на плечах як рюкзак

Буковинський діалект:

Рупцак – рюкзак.

Лемківська говірка:

Таністра – військовий рюкзак.

Наддніпрянський діалект:

Броцак – наплечник, рюкзак.

Гуцульський діалект:

Броцак – рюкзак

Табі́вка; тобілка – гуцульська шкіряна торбина з орнаментом, яка є на ремені через плече.

Крім того, у західних регіонах використовують польську назву – плєц, плецак (польською – " plecak ").

Шкільний рюкзак частіше називається словом – ранець, щоб не плутати.

Це не єдине запозичене слово, яке можемо використовувати і разом з тим мати свої відповідники. Така ж ситуація з французьким словом "капюшон" .

Інші назви рюкзака: дивіться відео

Цікаві факти про рюкзак

Рюкзак має свою історію і кілька цікавих фактів:

Факт 1. Цей винахід не має автора – його придумували в різний час на різних континентах. Пестер, поняга, рогулька, чиге – це назва рюкзака у різних народностей. У тому чи іншому вигляді запальний мішок зустрічається по всьому світу.

Факт 2. Найдавніша модель наплічника датується понад 5 000 років. В Ецтальських Альпах в Тіролі в льодовику було знайдено скелет людини. За оцінками вчених це був чоловік, який загинув у 3300 році нашої ери. Лід добре зберіг і його, і речі, серед яких було знайдено аналог рюкзака. Він виглядав як дерев'яна рама з накинутим шкіряним мішком. Заплічні сумки також згадуються в літописах про римських легіонерів і осіб тамплієрів.

Факт 3. Близьку до сучасної моделі рюкзака придумали для військових на початку XIX століття. Матеріалом виготовлення був брезент чи просмолена мішковина. Згодом, зручність оцінили туристи й альпіністи та створили свої адаптовані види рюкзаків.

Факт 4. У Радянському Союзі популярною була модель "абалаковського" рюкзака (50 – 90-ті роки). Цю модель придумав скелелаз Віталій Абалаков.

Факт 5. Рюкзак як аксесуар для школярів почав використовувати щось давно – з 50-х років ХХ століття. До цього діти ходили з портфелями.

Факт 6. Модним аксесуаром рюкзак став із подарунком Міуччі Прада в 1984 році, коли вона представила свою нейлонову версію з блискучим логотипом.

Факт 7. Найдорожчим рюкзаком у світі на сьогоднішній момент є модель від Louis Vuitton. Його вартість становить 79 000 доларів.

Факт 8. З рюкзаком не можна заходити в великий музей світу. Річ у тому, що рюкзак знаходиться за спиною, і його власник не бачить, що з ним відбувається і може випадково зачепити й пошкодити експонат. Тому рюкзак доведеться залишити в камері схову.

Місткість рюкзака літрами . А за функціональним призначенням можна виділити: туристичні, альпіністські, велосипедні, військові (тактичні), спеціальні (для ноутбуків, фотообладнання, інструменту тощо), міські, рюкзаки-переноски для тварин та інші.

В Україні є навіть пам'ятник туристичному рюкзаку. Він розташований у Львові біля географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка.

Рюкзак у Львові / Вікіпедія