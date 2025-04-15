Весняні витівки погоди наганяють "грусть", як про цей стан сказати українською розповідає 24 Канал, посилаючись на тікток @lara_ukr.
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Як же сказати про свій стан замість "взгрустнулось"
Певно у кожного з нас був стан, коли ми впадали у стан "грусті" чи від утоми, чи від інформації, чи від обставин і пояснювали – мені "взгруснулося". Але цього слова немає в українській мові.
Слово походить від російського "грусть" – це емоція протилежна до радості. В українській мові найближчі слова для опису такого стану, як подають нам словники, це:
- сум
- смуток
- скруха
- жура
- журба
- жаль
- туга
Але навіть вони можуть використовуватися відносно глибини цього стану чи обставин. І ці ж слова замінюють російське слово – "печаль" – це важчий стан смутку, який спричинений певними обставинами.
Однак, це слово ніколи не вживається окремо, тому сум нас:
- огортає
- обіймає
- охоплює
- бере
- проймає
- напосідає
- в'ялить
- налягає на серце.
А тому фразу "мені взгруснулося" можна замінити українськими відповідниками:
- мені стало сумно (журно);
- журба (туга) оповила мене;
- я засумував;
- я сумовитий;
- я сьогодні смутний / смутливий;
- смуток мене – огорнув, охопив, напосів, пройняв.
Але можна і позитивніше:
- впіймав журбинку;
- схопив смутинку;
- напала гризота (можна пояснити і як клопіт).
Як замінити "взгрустнулось": дивіться відео
Неймовірний народ українці, навіть для складних і негативних емоцій у них є пестливі форми – журбинка, журбонька, тугонька, смутинка, журонька, жалинка.
"Поїхав мій милий у чужу сторононьку, покинув журбоньку на мою головоньку" (Народна пісня).
А найкращими ліками проти смутку є спорт, прогулянки, зміна оточення, зустріч з друзями та мандрівки. Та й зрештою – весна – довші і тепліші дні, усе квітне! Скоро свято! Знаходьте радість у дрібницях і посміхайтеся!
Насолоджуйтесь життям та вчіть українську – у ній ще стільки цікавих слів, у ній ще стільки цікавих слів та висловів про які ви не чули.
Тому свій сум розвіюйте, розсівайте, розчиняйте, гоніть геть!