Не варто використовувати русизми – в українській мові є чимало відповідників. 24 Канал у рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно!" розповідає, як перекладається вислів "по щелчку", посилаючись на тікток Віки Хмельницької.

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Як замінити вираз "по щелчку"

Тішить, що українці прагнуть очистити своє мовлення від суржику. Але, при використанні фразеологізмів, деколи виникають труднощі і сюди закрадаються русизми.

Сьогодні з'ясуємо як перекласти українською "по щелчку" чи "по щелчку пальцев", та що означає вислів.

Перш за все, в українській мові немає слова "щелчок", а характерний звук пальців називається "клацання" – клацнути пальцями чи клацнути вимикачем.

Ще "щелчок" можна перекласти як "щиголь" чи "щиглик", яке рівноцінне російському "щелбан".

Сам вислів "по щелчку" означає – зробити щось дуже швидко – негайно, миттєво, "на вже".

А українськими відповідниками будуть вислови:

"зробити на раз два";

"раз два – і кінець" ;

"не встигнеш і оком моргнути";

"раз два – і готово".

А якщо завдання виконати швидко без зайвих зусиль, можна сказати:

"Раз плюнути!",

"Завиграшки",

"Однією лівою!",

"Запросто!".

А ще можна вжити й кумедні варіанти, щоб пришвидшити когось:

"Як Сіркові муху з'їсти";

"Метнутися кабанчиком";

"Пурхнути метеликом".

То навіщо нам русизми, коли маємо таке мовне багатство? Українці придумали чимало влучних висловів до різних ситуацій, як, наприклад, й до вислову "на вкус і цвет товарища нєт".

Не "по щелчку" : дивіться відео

Вивчайте фразеологізми, використовуйте їх варіанти, робіть мовлення цікавішим!