Таку норму передбачає Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти, зазначає 24 Канал. Правила прийому міститимуть всю необхідну для майбутніх вступників інформацію.

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Коли виші оприлюднять правила прийому

Зокрема, це буде інформація про порядок проведення конкурсного відбору вступників, перелік конкурсних предметів для вступу, порядок та форми проведення творчих конкурсів, вимоги до мотиваційних листів тощо.

Також у правилах має бути подана інформація про роботу приймальних комісій.

Окрім того, документ має містити вичерпний порядок розрахунку конкурсного бала, інформацію про квоти тощо.

Затверджені правила прийому мають бути розміщені на сайтах закладів вищої освіти та внесені до ЄДЕБО.

Правила прийому до закладів вищої освіти діятимуть до 31 грудня 2025 року.

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Які основні відомості містить Порядок прийому до вишів