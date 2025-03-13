Зауважимо, що творчий конкурс – це форма вступного випробування для вступу на молодшого бакалавра й бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, яка передбачає перевірку творчих та/або фізичних здібностей вступника (зокрема здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття вищої освіти. Про це зазначає 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

Дивіться також Усі вступники до коледжів тепер складатимуть іспити

Для вступу на які спеціальності треба творчий конкурс

Конкурси творчих або фізичних здібностей, які передбачає вступ на творчі, мистецькі та спортивні спеціальності, у 2025 році будуть проводити лише очно.

Виняток зроблять лише для вступників, які перебувають на тимчасово окупованій території або складали НМТ у 2025 році за кордоном. Такі вступники зможуть пройти творчий конкурс дистанційно.

Творчий конкурс триває в межах одного дня, а його оцінювання відбувається не пізніше ніж наступного дня.

За результатами творчого конкурсу виставляють позитивну оцінку за шкалою 100 – 200 (з кроком в один бал) або ухвалюють рішення про негативну оцінку досягнень вступника ("незадовільно").

Спеціальності, для вступу на які проводять творчий конкурс, визначені в Додатку 1 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти. Це такі:

Шифр

галузі Галузь знань Код

спеціальності Назва спеціальності А Освіта А7 Фізична культура і спорт* В Культура,

мистецтво та

гуманітарні науки В1 Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво** В2 Дизайн ** В3 Декоративне мистецтво та ремесла** В4 Образотворче мистецтво та реставрація** В5 Музичне мистецтво** В6 Перформативні мистецтва** G Інженерія, виробництво та

будівництво G17 Архітектура та містобудування**

* – конкурс фізичних здібностей

** – конкурс творчих здібностей