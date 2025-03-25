Такую норму предусматривает Порядок приема на обучение для получения высшего образования, отмечает 24 Канал. Правила приема будут содержать всю необходимую для будущих абитуриентов информацию.
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Когда вузы обнародуют правила приема
В частности, это будет информация о порядке проведения конкурсного отбора абитуриентов, перечень конкурсных предметов для поступления, порядок и формы проведения творческих конкурсов, требования к мотивационным письмам и тому подобное.
Также в правилах должна быть представлена информация о работе приемных комиссий.
Кроме того, документ должен содержать исчерпывающий порядок расчета конкурсного балла, информацию о квотах и тому подобное.
Утвержденные правила приема должны быть размещены на сайтах высших учебных заведений и внесены в ЕГЭБО.
Правила приема в учреждения высшего образования будут действовать до 31 декабря 2025 года.
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Какие основные сведения содержит Порядок приема в вузы
- Министерство образования и науки Украины в феврале утвердило Порядок приема на обучение в 2025 году.
- Документ содержит даты проведения всех этапов вступительной кампании, специальные условия поступления и обновленные формулы расчета конкурсного балла абитуриентов.
- Также подает весовые коэффициенты для предметов НМТ и творческого конкурса.
- Здесь есть и таблицы перевода тестовых баллов НМТ в рейтинговые и тому подобное.
- Конкурсный отбор в вузы будет происходить по результатам мультитеста.
- Поступающие на творческие и спортивные специальности, кроме результатов НМТ, должны пройти творческий конкурс и тому подобное.