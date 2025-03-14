Трех обязательных – украинского языка, математики и истории Украины, и одного на выбор. Выбрать предмет можно из такого перечня: украинская литература, география, биология, физика, химия, иностранный (английский, немецкий, французский, испанский) языки, отмечает 24 Канал.
Смотрите также Список зарубежных городов, где можно сдать НМТ, расширили
Как перевести баллы НМТ в шкалу 100 – 200
После завершения выполнения всех заданий во время мультитеста каждый участник получит количество тестовых баллов за каждый блок.
Однако для конкурсного отбора в вузе будут использовать результаты, переведены в шкалу 100 – 200 баллов.
Поэтому абитуриент сразу после тестирования сможет узнать не только количество набранных им тестовых баллов, но и сориентироваться в том, каковы его результаты для поступления.
Оценка по шкале 100 – 200 баллов является рейтинговой. Ее рассчитывают на основе таблиц перевода тестовых баллов по украинскому языку, математике, истории Украины, украинской литературы, географии, биологии, физики, химии и иностранного языка в шкалу 100 – 200. Эти таблицы содержит Порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году.
Чтобы получить по 100 рейтинговых баллов за каждый блок, достаточно набрать хотя бы 5 баллов по математике, иностранному языку, физике, 6 баллов – по химии; 7 баллов – по украинскому языку, украинской литературы, географии и биологии, 8 баллов – по истории Украины.
Таблица перевода тестовых баллов по украинскому языку НМТ в шкалу 100 – 200
|
Тестовый балл
|
Бал по шкале 100–200
|
7
|
100
|
8
|
105
|
9
|
110
|
10
|
115
|
11
|
120
|
12
|
125
|
13
|
131
|
14
|
134
|
15
|
136
|
16
|
138
|
17
|
140
|
18
|
142
|
19
|
143
|
20
|
144
|
21
|
145
|
22
|
146
|
23
|
148
|
24
|
149
|
25
|
150
|
26
|
152
|
27
|
154
|
28
|
156
|
29
|
157
|
30
|
159
|
31
|
160
|
32
|
162
|
33
|
163
|
34
|
165
|
35
|
167
|
36
|
170
|
37
|
172
|
38
|
175
|
39
|
177
|
40
|
180
|
41
|
183
|
42
|
186
|
43
|
191
|
44
|
195
|
45
|
200
Таблица перевода тестовых баллов по математике в шкалу 100 – 200
|
Тестовый балл
|
Бал по шкале 100–200
|
5
|
100
|
6
|
108
|
7
|
115
|
8
|
123
|
9
|
131
|
10
|
134
|
11
|
137
|
12
|
140
|
13
|
143
|
14
|
145
|
15
|
147
|
16
|
148
|
17
|
149
|
18
|
150
|
19
|
151
|
20
|
152
|
21
|
155
|
22
|
159
|
23
|
163
|
24
|
167
|
25
|
170
|
26
|
173
|
27
|
176
|
28
|
180
|
29
|
184
|
30
|
189
|
31
|
194
|
32
|
200
Таблица перевода тестовых баллов по истории Украины в шкалу 100 – 200
|
Тестовый балл
|
Бал по шкале 100–200
|
8
|
100
|
9
|
105
|
10
|
111
|
11
|
116
|
12
|
120
|
13
|
124
|
14
|
127
|
15
|
130
|
16
|
132
|
17
|
134
|
18
|
136
|
19
|
138
|
20
|
140
|
21
|
141
|
22
|
142
|
23
|
143
|
24
|
144
|
25
|
145
|
26
|
146
|
27
|
147
|
28
|
148
|
29
|
149
|
30
|
150
|
31
|
151
|
32
|
152
|
33
|
154
|
34
|
156
|
35
|
158
|
36
|
160
|
37
|
163
|
38
|
166
|
39
|
168
|
40
|
169
|
41
|
170
|
42
|
172
|
43
|
173
|
44
|
175
|
45
|
177
|
46
|
179
|
47
|
181
|
48
|
183
|
49
|
185
|
50
|
188
|
51
|
191
|
52
|
194
|
53
|
197
|
54
|
200
Таблица перевода тестовых баллов по иностранному языку (английский/немецкий/французский/испанский) в шкалу 100 – 200 200
|
Тестовый балл
|
Бал по шкале 100–200
|
5
|
100
|
6
|
109
|
7
|
118
|
8
|
125
|
9
|
131
|
10
|
134
|
11
|
137
|
12
|
140
|
13
|
143
|
14
|
145
|
15
|
147
|
16
|
148
|
17
|
149
|
18
|
150
|
19
|
151
|
20
|
152
|
21
|
153
|
22
|
155
|
23
|
157
|
24
|
159
|
25
|
162
|
26
|
166
|
27
|
169
|
28
|
173
|
29
|
179
|
30
|
185
|
31
|
191
|
32
|
200
Таблица перевода тестовых баллов по биологии в шкалу 100 – 200
|
Тестовый балл
|
Бал по шкале 100–200
|
7
|
100
|
8
|
107
|
9
|
114
|
10
|
119
|
11
|
124
|
12
|
128
|
13
|
131
|
14
|
134
|
15
|
136
|
16
|
138
|
17
|
140
|
18
|
142
|
19
|
144
|
20
|
145
|
21
|
146
|
22
|
147
|
23
|
148
|
24
|
149
|
25
|
150
|
26
|
151
|
27
|
152
|
28
|
154
|
29
|
156
|
30
|
158
|
31
|
160
|
32
|
162
|
33
|
164
|
34
|
166
|
35
|
168
|
36
|
170
|
37
|
172
|
38
|
175
|
39
|
177
|
40
|
179
|
41
|
182
|
42
|
185
|
43
|
188
|
44
|
192
|
45
|
196
|
46
|
200
Таблица перевода тестовых баллов по физике в шкалу 100 – 200
|
Тестовый балл
|
Бал по шкале 100–200
|
5
|
100
|
6
|
109
|
7
|
118
|
8
|
125
|
9
|
131
|
10
|
134
|
11
|
137
|
12
|
140
|
13
|
143
|
14
|
145
|
15
|
147
|
16
|
148
|
17
|
149
|
18
|
150
|
19
|
151
|
20
|
152
|
21
|
156
|
22
|
160
|
23
|
164
|
24
|
166
|
25
|
169
|
26
|
173
|
27
|
176
|
28
|
179
|
29
|
184
|
30
|
189
|
31
|
194
|
32
|
200
Таблица перевода тестовых баллов по химии в шкалу 100 – 200
|
Тестовый балл
|
Бал по шкале 100–200
|
6
|
100
|
7
|
108
|
8
|
116
|
9
|
124
|
10
|
128
|
11
|
132
|
12
|
135
|
13
|
138
|
14
|
140
|
15
|
142
|
16
|
143
|
17
|
144
|
18
|
146
|
19
|
147
|
20
|
148
|
21
|
149
|
22
|
150
|
23
|
152
|
24
|
154
|
25
|
156
|
26
|
158
|
27
|
160
|
28
|
162
|
29
|
164
|
30
|
166
|
31
|
168
|
32
|
170
|
33
|
172
|
34
|
175
|
35
|
178
|
36
|
182
|
37
|
186
|
38
|
190
|
39
|
195
|
40
|
200
Таблица перевода тестовых баллов по географии в шкалу 100 – 200
|
Тестовый балл
|
Бал по шкале 100–200
|
7
|
100
|
8
|
107
|
9
|
114
|
10
|
119
|
11
|
124
|
12
|
128
|
13
|
131
|
14
|
134
|
15
|
136
|
16
|
138
|
17
|
140
|
18
|
142
|
19
|
144
|
20
|
145
|
21
|
146
|
22
|
147
|
23
|
148
|
24
|
149
|
25
|
150
|
26
|
151
|
27
|
152
|
28
|
154
|
29
|
156
|
30
|
158
|
31
|
160
|
32
|
162
|
33
|
164
|
34
|
166
|
35
|
168
|
36
|
170
|
37
|
172
|
38
|
175
|
39
|
177
|
40
|
179
|
41
|
182
|
42
|
185
|
43
|
188
|
44
|
192
|
45
|
196
|
46
|
200
Таблица перевода тестовых баллов по украинской литературе в шкалу 100 – 200
|
Тестовый балл
|
Бал по шкале 100–200
|
7
|
100
|
8
|
105
|
9
|
110
|
10
|
115
|
11
|
120
|
12
|
125
|
13
|
131
|
14
|
134
|
15
|
136
|
16
|
138
|
17
|
140
|
18
|
142
|
19
|
143
|
20
|
144
|
21
|
145
|
22
|
146
|
23
|
148
|
24
|
149
|
25
|
150
|
26
|
152
|
27
|
154
|
28
|
156
|
29
|
157
|
30
|
159
|
31
|
160
|
32
|
162
|
33
|
163
|
34
|
165
|
35
|
167
|
36
|
170
|
37
|
172
|
38
|
175
|
39
|
177
|
40
|
180
|
41
|
183
|
42
|
186
|
43
|
191
|
44
|
195
|
45
|
200