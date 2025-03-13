Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования. В течение последней недели УЦОКО наладил договоренности еще с двумя странами.

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Где за рубежом еще можно сдать НМТ-2025

Теперь есть возможность сдавать тестирование в Амстердаме и Гааге (Нидерланды), а также в Мариборе (Словения).

Все же в Центре предупреждают: несмотря на то, что перечень городов для прохождения НМТ расширили, все же есть ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами.

В случае исчерпания мест в определенном населенном пункте оно станет недоступным для выбора в сервисе регистрации. По состоянию на 12 марта уже нет свободных мест для прохождения НМТ в таких городах: Дюссельдорф (Германия), Бухарест (Румыния), Прага (Чехия),

– сообщили в УЦОКО.

И напомнили участникам: если вы уже создали персональный кабинет и выбрали из предложенного перечня менее удобный для проезда населенный пункт, а теперь появилась более удобная для вас локация – можете до 8 апреля 2025 года изменить регистрационные данные, выбрав город, ближе к вашему местонахождению во время проведения НМТ.

Заметим, что в этом году временные экзаменационные центры для проведения вступительных испытаний на бакалавриат для украинской молодежи уже организовали в 54 городах 32 стран.