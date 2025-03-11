Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала при этом, сколько времени должна длиться воздушная тревога, чтобы тестирование могли перенести. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на УП.

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Сколько времени должна звучать тревога, чтобы тестирование перенесли

Директор УЦОКО уточнила: экзамен могут переносить, если воздушная тревога будет звучать не менее 2,5 часов.

В таком случае участник сможет подать документы для участия в дополнительной сессии. На практике большинство поступающих просит продолжить экзамен даже несмотря на длительный перерыв,

– отметила она.

Специалисты во временных экзаменационных центров совместно с региональными центрами чаще всего идут навстречу поступающим. В прошлом году инструкторы могли находиться в центрах по 8 часов, а иногда и до поздней ночи, чтобы дождаться завершения тревоги.

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Будут ли проводить НМТ сразу в укрытиях

Вакуленко также сообщила, что местные общины прилагают фантастические усилия для обустройства временных экзаменационных центров в укрытиях.

Требования к укрытию очень серьезные: надо обеспечить системы вентиляции, уборные, скоростной интернет, технику. К примеру, если бы в Харьковской области тестирования проводились не в укрытиях, они бы не состоялись вообще,

– уточнила она.

В прошлом году, по словам Вакуленко, в этой области по 15 – 17 часов звучала непрерывная воздушная тревога.

В этом году практику проведения НМТ в укрытиях продолжат в тех регионах, где она уже действовала. В частности, в Запорожье. УЦОКО также побуждает другие города находить возможности организовывать центры в укрытиях.