Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, за какие действия участников во время прохождения тестирования им могут аннулировать результаты. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на УП.

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За что участнику аннулируют результаты НМТ

Руководительница УЦОКО сообщила, что не всегда аннулировать результаты тестирования могут из-за определенных действий участника. Причиной может быть и непредсказуемая ситуация.

Например, мы аннулируем результат, если поступающему стало плохо и он хочет принять участие в дополнительной сессии оценивания. Когда ученик пишет заявление, то соглашается, что снова будет сдавать все четыре предмета,

– уточнила Вакуленко.

Аннулируют результаты также за списывание, наличие у поступающего любых средств технической связи или их частей. Даже если у него в кармане – флешка, проводные или беспроводные наушники. Работники пункта тестирования не могут определять, пользовался ли участник этими предметами, или нет.

Разговоры – это тоже грубое нарушение правил, и его может остановить не только инструктор, но и другой участник. Если поступающий видит несправедливость, то в его интересах об этом сообщить. Это не о том, чтобы "сдать" кого-то, а о том, чтобы получить свой честный результат,

– добавила руководительница УЦОКО.

Нарушением будет также невыполнение требований работников временного экзаменационного центра. К примеру, если раздается воздушная тревога, то тестирование обязательно останавливается и все должны перейти в укрытие.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!