Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, за які дії учасників під час проходження тестування їм можуть анулювати результати. Про це інформує 24 Канал з посиланням на УП.

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За що учаснику анулюють результати НМТ

Очільниця УЦОЯО повідомила, що не завжди анулювати результати тестування можуть через певні дії учасника. Причиною може бути і непередбачувана ситуація.

Наприклад, ми анулюємо результат, якщо вступнику стало зле і він хоче взяти участь в додатковій сесії оцінювання. Коли учень пише заяву, то погоджується, що знову складатиме всі чотири предмети,

– уточнила Вакуленко.

Анулюють результати також за списування, наявність у вступника будь-яких засобів технічного зв'язку або їхніх частин. Навіть якщо в нього в кишені – флешка, дротові або бездротові навушники. Працівники пункту тестування не можуть визначати, чи користувався учасник цими предметами, чи ні.

Розмови – це теж грубе порушення правил, і його може зупинити не лише інструктор, а й інший учасник. Якщо вступник бачить несправедливість, то в його інтересах про це повідомити. Це не про те, щоб "здати" когось, а про те, щоб отримати свій чесний результат,

– додала очільниця УЦОЯО.

Порушенням буде також невиконання вимог працівників тимчасового екзаменаційного центру. До прикладу, якщо лунає повітряна тривога, то тестування обов'язково зупиняється і всі мають перейти в укриття.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!