Для цього потенційному абітурієнту достатньо мати ID-картку або закордонний паспорт у Дії. Деталі розповідає 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Як зареєструватися на НМТ завдяки Дії

Як відомо, зі створення персонального кабінету з допомогою спеціального сервісу, розміщеного на вебсайті УЦОЯО, розпочинається реєстрація для участі в НМТ. Спочатку треба вказати особисті дані (реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП), прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дату народження, дані документа, що посвідчує особу). Це можна зробити за допомогою застосунку Дія або шляхом самостійного заповнення форми в реєстраційному сервісі.

Реєстрація з використанням застосунку Дія пришвидшить процес проходження цього кроку та подальші терміни перевірки даних вступника. Учасникові достатньо надіслати копію цифрового паспорта – і персональні дані, необхідні для реєстрації, будуть завантажені до сервісу реєстрації автоматично.

Орім того, не потрібно буде додатково завантажувати копії паспорта та картки платника податків вручну.

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Який алгоритм реєстрації

Так, учасник після того, як зайшов на сторінку спеціального сервісу "Реєстрація для участі в НМТ" та ознайомився із запропонованим документами, повинен натиснути на кнопку "Розпочати реєстрацію".

Потім варто вибрати опцію "Створити за допомогою Дії", далі натиснути на QR-код або відсканувати його камерою смартфона, на якому встановлена Дія, та підтвердити надсилання копії паспорта Дія.Підписом.

Далі в сервісі реєстрації треба заповнити коротку стандартну форму, зокрема:

зазначити контактну інформацію;

обрати категорію "випускник поточного року" або "випускник минулих років";

указати навчальний предмет на вибір серед запропонованого переліку;

вибрати населений пункт в Україні, де плануєте перебувати в дні проведення іспиту, чи населений пункт за кордоном, де бажаєте пройти НМТ;

завантажити копію документа про освіту (якщо ви випускник 2025 року – завантажити довідку з місця навчання, якщо закінчили школу в попередні роки – копію атестата).

Після цього обов'язково треба натиснути відповідну кнопку в сервісі, щоб ваші дані пішли на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Персональний кабінет є каналом комунікації майбутнього учасника НМТ з регіональним центром оцінювання якості освіти: тут він отримуватиме повідомлення про успішну реєстрацію.

Вхід до персонального кабінету також можливий за допомогою Дія.Підпису. Для цього необхідно відкрити сторінку персонального кабінету, вибрати варіант "Вхід за допомогою застосунку Дія", натиснути на QR-код або сканувати його камерою смартфона, на якому є Дія, та пройти перевірку за фото.