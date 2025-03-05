Відповідну оновлену формулу містить Порядок прийому до закладів вищої освіти, оприлюднений МОН. Про це інформує 24 Канал.

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Як розраховуватимуть конкурсний бал

У розрахунку бала, як і у попередні роки, використовуватимуть рейтингові бали з чотирьох предметів НМТ. Кожен з них помножать на ваговий коефіцієнт цього предмета для конкретної спеціальності.

Водночас у 2025 році ваговий коефіцієнт четвертого предмета у формулі обчислюватимуть за додатковим алгоритмом. Він передбачає використання суми вагового предметного коефіцієнта та максимально можливого коефіцієнта за четвертий предмет, поділеної на 2.



Як розраховуватимуть конкурсний бал / скриншот документа

У Міністерстві освіти і науки при цьому наголосили, що такі зміни у формулі дозволять підвищити вагомість профільного четвертого предмета і змусить вступників свідомо підходити до вибору додаткового (четвертого) предмета НМТ.

У відомстві також сподіваються, що вступники до вишів на інженерні чи технічні спеціальності тепер частіше обиратимуть як четвертий предмет хімію і фізику, які були аутсайдерами торішніх вступних кампаній.

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Які основні відомостві містить документ