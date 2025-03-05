Відповідну оновлену формулу містить Порядок прийому до закладів вищої освіти, оприлюднений МОН. Про це інформує 24 Канал.
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Як розраховуватимуть конкурсний бал
У розрахунку бала, як і у попередні роки, використовуватимуть рейтингові бали з чотирьох предметів НМТ. Кожен з них помножать на ваговий коефіцієнт цього предмета для конкретної спеціальності.
Водночас у 2025 році ваговий коефіцієнт четвертого предмета у формулі обчислюватимуть за додатковим алгоритмом. Він передбачає використання суми вагового предметного коефіцієнта та максимально можливого коефіцієнта за четвертий предмет, поділеної на 2.
Як розраховуватимуть конкурсний бал / скриншот документа
У Міністерстві освіти і науки при цьому наголосили, що такі зміни у формулі дозволять підвищити вагомість профільного четвертого предмета і змусить вступників свідомо підходити до вибору додаткового (четвертого) предмета НМТ.
У відомстві також сподіваються, що вступники до вишів на інженерні чи технічні спеціальності тепер частіше обиратимуть як четвертий предмет хімію і фізику, які були аутсайдерами торішніх вступних кампаній.
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Які основні відомостві містить документ
- Міністерство освіти і науки України затвердило Порядок прийому на навчання у 2025 році.
- Документ містить дати проведення всіх етапів вступної кампанії, спеціальні умови вступу та оновлені формули розрахунку конкурсного бала вступників.
- Також подає вагові коефіцієнти для предметів НМТ та творчого конкурсу.
- Тут є і таблиці переведення тестових балів НМТ в рейтингові тощо.
- Конкурсний відбір до вишів відбуватиметься за результатами НМТ.
- Вступники на творчі та спортивні спеціальності, окрім результатів НМТ, мають пройти творчий конкурс тощо.