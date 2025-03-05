Про це інформує 24 Канал з посиланням на МОН. Порядок також містить таблиці переведення тестових балів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування в рейтингові тощо.

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Що мають знати вступники в магістратуру

Конкурсний відбір магістрантів до вишів відбуватиметься за результатами ЄВІ, ЄФВВ, ЄДКІ, фахового іспиту, фахового заліку, співбесіди та розгляду мотиваційних листів.

Абітурієнти також зможуть вступати за результатами ЄВІ 2023 або 2024 років.

Вступники зможуть подати в сукупності за всіма основами вступу до п'ятнадцяти заяв: з них п'ять – на бюджет та до десяти – на контракт.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Також документ унормовує питання перехресного вступу.

Зауважимо, що в 2025 році для вступу на магістратуру за деякими спеціальностями вступники повинні мати диплом бакалавра саме за цими спеціальностями. Наприклад, 081 "Право" та 293 "Міжнародне право".

До теми Коли будуть вступні іспити до магістратури у 2025 році

Коли вступні іспити в магістратуру 2025

Дати проведення ЄВІ та ЄФВВ у 2025 році такі:

21 червня – 12 липня – основний період;

29 липня – 18 серпня – додатковий період.

Результати іспитів у магістратуру 2025 стануть відомі: