Іспити відбуватимуться протягом 21 червня – 18 серпня 2025 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Education.ua.
Дивіться також Які будуть прохідні бали для вступу в аспірантуру у 2025 році
Коли реєстрація на вступні іспити в магістратуру
Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ 2025 року починається 2 травня.
Календар реєстрації на ЄВІ, ЄФВВ цьогоріч такий:
- 2 – 23 травня – основний період реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ;
- 16 – 17 червня – додатковий період реєстрації.
Реєстрацію на ЄВІ, ЄФВВ проводять приймальні комісії закладів вищої освіти.
Запрошення на іспити надійдуть:
- до 12 червня – учасникам основної сесії;
- до 26 липня – учасникам додаткової сесії.
Дивіться також Коли треба складати вступні іспити в магістратуру у 2025 році
Коли вступні іспити в магістратуру 2025
Дати проведення ЄВІ та ЄФВВ у 2025 році такі:
- 21 червня – 12 липня – основний період;
- 29 липня – 18 серпня – додатковий період.
Результати іспитів у магістратуру 2025 стануть відомі:
- до 18 липня – результати основної сесії;
- до 22 серпня – результати додаткової сесії.
Зауважимо, що ЄВІ треба скласти всім вступникам на магістратуру 2025 незалежно від спеціальності, а ЄФВВ залежить від обраної спеціальності.