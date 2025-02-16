Відповідні дати затверджені календарним планом проведення вступних іспитів у 2025 році. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.
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Коли вступні іспити в магістратуру 2025 року
Вступники, які не зможуть узяти участь в іспитах у період основної сесії, мають право скласти вступні випробування під час додаткової сесії.
Вона відбудеться за окремим графіком – з 29 липня до 18 серпня 2025 року.
Реєстрація абітурієнтів для участі у тестуванні розпочнеться 2 травня.
Офіційні результати учасників основної сесії будуть розміщені в їхніх електронних кабінетах до 18 липня, додаткової – до 22 серпня.
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Як відбуватиметься вступ в магістратуру у 2025 році
- Попередньо, щоб отримати право брати участь у конкурсному відборі у вишах, вступники мають набрати мінімальну кількість тестових балів, яка дорівнює 100 рейтинговим балам.
- Відповідно до таблиць переведення балів, затверджених МОН, у 2025 році пороговим балом для єдиного вступного іспиту в блоці іноземної мови є 5 тестових балів з 30 можливих.
- У блоці ТЗНК також мінімальним "порогом" є 5 тестових балів з 33 можливих.
- Для того, щоб їх набрати, вступник має надати правильні відповіді на 5 тестових завдань у кожному блоці.
- Щодо ЄФВВ, то пороговим балом для майбутніх магістрантів, які мають складати цей іспит, цьогоріч є показник у 35 тестових балів зі 140 можливих. Тобто вступник має надати щонайменше 35 правильних відповідей.