Соответствующие даты утверждены календарным планом проведения вступительных экзаменов в 2025 году. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Когда вступительные экзамены в магистратуру 2025 года

Поступающие, которые не смогут принять участие в экзаменах в период основной сессии, имеют право сдать вступительные экзамены во время дополнительной сессии.

Она состоится по отдельному графику – с 29 июля по 18 августа 2025 года.

Регистрация абитуриентов для участия в тестировании начнется 2 мая.

Официальные результаты участников основной сессии будут размещены в их электронных кабинетах до 18 июля, дополнительной – до 22 августа.

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Как будет происходить поступление в магистратуру в 2025 году