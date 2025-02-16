Соответствующие даты утверждены календарным планом проведения вступительных экзаменов в 2025 году. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
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Когда вступительные экзамены в магистратуру 2025 года
Поступающие, которые не смогут принять участие в экзаменах в период основной сессии, имеют право сдать вступительные экзамены во время дополнительной сессии.
Она состоится по отдельному графику – с 29 июля по 18 августа 2025 года.
Регистрация абитуриентов для участия в тестировании начнется 2 мая.
Официальные результаты участников основной сессии будут размещены в их электронных кабинетах до 18 июля, дополнительной – до 22 августа.
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Как будет происходить поступление в магистратуру в 2025 году
- Предварительно, чтобы получить право участвовать в конкурсном отборе в вузах, абитуриенты должны набрать минимальное количество тестовых баллов, равное 100 рейтинговым баллам.
- В соответствии с таблицами перевода баллов, утвержденных МОН, в 2025 году пороговым баллом для единого вступительного экзамена в блоке иностранного языка является 5 тестовых баллов из 30 возможных.
- В блоке ТЗНК также минимальным "порогом" является 5 тестовых баллов из 33 возможных.
- Для того, чтобы их набрать, абитуриент должен предоставить правильные ответы на 5 тестовых заданий в каждом блоке.
- По ЕФВВ, то пороговым баллом для будущих магистрантов, которые должны сдавать этот экзамен, в этом году является показатель в 35 тестовых баллов из 140 возможных. То есть абитуриент должен предоставить не менее 35 правильных ответов.