Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Какие минимальные баллы ЕВИ и ЕФВВ для поступления в магистратуру надо набрать, читайте дальше.

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Какие минимальные баллы для поступления в магистратуру

Поступающие на специальности отраслей знаний "Образование", "Культура, искусство и гуманитарные науки", "Социальные науки, журналистика и информация", "Бизнес, администрирование и право", "Информационные технологии" и на специальности "Архитектура и градостроительство", "Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг", "Туризм и рекреация" должны предоставить результаты единого вступительного экзамена.

Для того, чтобы получить право участвовать в конкурсном отборе в вузах, абитуриенты должны набрать минимальное количество тестовых баллов, которое равно 100 рейтинговым баллам.

В соответствии с таблицами перевода баллов, утвержденных МОН, в 2025 году пороговым баллом для единого вступительного экзамена в блоке иностранного языка является 5 тестовых баллов из 30 возможных.

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В блоке ТЗНК также минимальным "порогом" является 5 тестовых баллов из 33 возможных.

Для того чтобы их набрать, поступающий должен предоставить правильные ответы на 5 тестовых заданий в каждом блоке.

По ЕФВВ, то пороговым баллом для будущих магистрантов, которые должны сдавать этот экзамен, в этом году является показатель в 35 тестовых баллов из 140 возможных. То есть поступающий должен предоставить не менее 35 правильных ответов.