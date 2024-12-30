Такой период определен приказом Министерства образования и науки Украины, который вступил в силу 27 декабря 2024 года. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

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Как будет происходить НМТ в 2025 году

НМТ проведут в формате компьютерного тестирования. Мультитест при этом будет содержать два блока: основной, в который войдут три обязательных учебных предмета, и дополнительный, содержащий задания по одному учебному предмету на выбор.

Обязательные – украинский язык, математика и история Украины, на выбор – украинская литература, иностранный язык (английский, испанский, немецкий, французский), биология, физика, химия и география,

– сообщили в УЦОКО.

Каждый участник УМТ будет проходить тестирование в один день в два этапа.

Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задания по украинскому языку и математике. Во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в НМТ.

Между этапами будет 20-минутный перерыв.



Как будет происходить НМТ-2025 / УЦОКО