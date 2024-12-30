Такий період визначений наказом Міністерства освіти і науки України, який набув чинності 27 грудня 2024 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

Дивіться також Зміни щодо вступу в аспірантуру, учительські зарплати: яким був 2024 рік для української освіти

Як відбуватиметься НМТ у 2025 році

НМТ проведуть у форматі комп'ютерного тестування. Мультитест при цьому міститиме два блоки: основний, до якого увійдуть три обов'язкові навчальні предмети, і додатковий, що міститиме завдання з одного навчального предмета на вибір.

Обов'язкові – українська мова, математика та історія України, на вибір – українська література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька), біологія, фізика, хімія та географія,

– повідомили в УЦОЯО.

Кожен учасник НМТ проходитиме тестування в один день у два етапи.

Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики. Під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ.

Між етапами буде 20-хвилинна перерва.



Як відбуватиметься НМТ-2025 / УЦОЯО