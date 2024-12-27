О главных новациях вступительной кампании, перестройке системы высшего образования, изменениях в школьной программе, важных новациях и законах читайте в материале 24 Канала.

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Главные события 2024 года в украинском образовании и науке

Поступление в аспирантуру претерпело существенные изменения

В этом году заявки на поступление в аспирантуру подало аномально большое количество человек. В частности, мужчин призывного возраста, которые хотели получить отсрочку от мобилизации. Из 100 тысяч поступающих в аспирантуру 91 500 – мужчины в возрасте 25 – 60 лет, которые уже имеют степень магистра. Причем некоторые вузы задним числом вносили лиц в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО). Такая лазейка помогала избежать мобилизации.



МОН изменило правила поступления в аспирантуру / Freepik

Минобразования Украины вместо этого решило "отсеять лишних" и значительно изменило правила поступления. Среди изменений следующие:

ЕВЭ (единый вступительный экзамен) для всех поступающих в аспирантуру сохранили. Но допуском к вступительным экзаменам установили оценку ЕВЭ в части ТЗНК на уровне 160 баллов.

Количество бюджетных мест увеличили до 7000.

По контракту оставили заочную и вечернюю формы, которые не предусматривают отсрочки от мобилизации.

Перевод с других форм обучения на дневную форму обучения будет недоступен.

Возобновление обучения на дневной форме позволили только лицам, которые не являются военнообязанными, а также другим категориям, которым законно позволили прерывать обучение (беременность, военная служба, медики и т.д.).

Зарплаты учителям не повысили

В этом году учителям должны были наконец повысить зарплату. Этого педагоги, которым сняли немало доплат во время полномасштабной войны, ждали несколько лет. Повышение в прошлом году анонсировал и министр образования и науки Оксен Лисовой. Оплата труда педагогов должна была вырасти в пределах двух этапов: I – с 1 января – на 10%; II – с 1 апреля – на 12,6%. Однако долгожданного повышения оплаты труда учителям в Украине, по состоянию на апрель и далее, не произошло.

Интересно! Оксен Лисовой отметил: средняя зарплата учителей в Украине – около 15 тысяч гривен. Минимальная в среднем – около 9,5 тысяч гривен. МОН разработало сценарии повышения зарплат учителей, но денег на это нет.

Незадолго до конца года чиновники, чтобы удержать учителей в профессии, решили с 1 января 2025 года в Украине ввести ежемесячную учительскую доплату к зарплате педагогам в размере 1000 гривен. С 1 сентября 2025 года эта сумма увеличится до 2000 гривен.



Учителям не повысили зарплату / Freepik

Также в Украине создали кадровый резерв учителей. Педагогов будут привлекать к другим видам образования и в кадровый резерв с сохранением заработной платы.

Существенные изменения в сфере высшего образования

Трансформация системы высшего образования

Верховная Рада в апреле согласовала важные изменения в сфере высшего образования, согласно которым студенты вузов в Украине смогут индивидуализировать образовательные траектории с помощью междисциплинарных программ. А те, кто учится на контракте, еще и выбирать, сколько лет получать образование. Изменения будут касаться не только студентов, но и преподавателей и финансирования вузов. В целом университеты в Украине получат большую автономию. Так, студенты смогут выбирать специальность не сразу, а после одного или полутора лет обучения в вузе. Контрактники при этом будут иметь возможность самостоятельно определять продолжительность обучения в университете: закончить 4-летнюю бакалаврскую программу за три года или совмещать обучение с работой и завершить необходимые 240 кредитов ЕКТС за 6 – 8 лет. Выборочных дисциплин станет больше. Подробнее читайте здесь.

Модернизация сети вузов

В Украине также продолжается модернизация сети высших учебных заведений. В МОН отмечали, что она предусматривает не только уменьшение количества вузов, но и улучшение их качества. Это необходимо из-за изменения демографической ситуации. Реорганизованные вузы будут получать инвестиции на сумму от 1 до 1,5 миллиона долларов. До начала модернизации системы высшего образования ЗВО в нашей стране было около 130 вузов. МОН намерено оставить примерно 100, которые подчинены ведомству. При этом сформируют три типа университетов.

Первый – город-, регионообразующий интеллектуальный центр с высокой составляющей исследовательской деятельности.

Второй – отраслевые – регионально ориентированные учебные заведения. Например, лесотехнические, металлургические университеты могут остаться в определенной области, где большой удельный вес этой отрасли.

Третий – так называемые liberal arts universities – мировоззренческие маленькие университеты. Например, Украинский католический университет, Острожская академия, Киевская школа экономики и тому подобное.

Гранты на получение высшего образования

В Украине запустили экспериментальный проект по предоставлению государственных грантов на получение первого высшего образования первокурсникам по контракту. Первый платеж (50% ежегодного гранта) должны перечислить до 1 декабря 2024 года. Второй – до 1 апреля 2025 года. Размер гранта зависит от специальности и результатов НМТ-2024. Сумма гранта – от 15 тысяч до 37,5 тысяч гривен. Абитуриенты смогут полученную сумму гранта отдать в выбранный вуз.



Первокурсники в этом году получили гранты на обучение / Freepik

В этом году к эксперименту присоединились почти 200 вузов Украины. Размер гранта на последующие годы могут изменить. Государственный грант можно использовать только для оплаты обучения в вузе. Отработку он не предусматривает. Финансовую помощь от государства в рамках этого учебного года смогут получить около 14 тысяч человек. Наибольшее количество государственных грантов смогут получить студенты государственных и частных вузов из Львова и Киева, в частности таких как ЛНУ имени Франко, Львовская политехника и КНУ имени Шевченко. Больше всего грантов в этом году получили на специальность "Психология".

К теме Год в кресле министра: как реформирует украинское образование Оксен Лисовой

Студенты получили разрешение выезжать за границу

В этом году Минобразования Украины наконец-то позволило части студентов-мужчин пересекать границу. Они могут принять участие в программах академической мобильности для обучения за пределами нашей страны. Такую возможность предоставили студентам в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся на бакалавриате или магистратуре медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления на один семестр. Процесс отбора участников программы основывается на высоких баллах и выполнении требований, установленных учредителями программы.

Новые ректоры. В 2024 году в Украине начался процесс поколенческой смены ректоров в отдельных вузах. В частности, из-за того, что завершается второй срок контракта у многих ректоров. Некоторые из них находятся на своей должности 10 – 20 лет. Так, Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского получил нового руководителя впервые за 32 года. Ректором вуза избрали Анатолия Мельниченко.

Наблюдательные советы в вузах. Также при вузах начали создавать наблюдательные советы. В их состав войдут компетентные и профессиональные люди, которые будут выбирать ректора, устанавливать KPI, разрабатывать стратегию развития университета и привлекать инвестиции. Первый наблюдательный совет начинает работу при Запорожском национальном университете.

Заметим и то, что Кабмин утвердил новый Перечень отраслей знаний и специальностей, сократив количество отраслей с 28 до 11.

Кадровые изменения

Новый образовательный омбудсмен. Правительство назначило новым образовательным омбудсменом Надежду Лещик. Она ранее работала в Службе образовательного омбудсмена в должности начальника отдела медиа и аналитики. Сергей Горбачев, предыдущий омбудсмен, был уволен в августе из-за окончания срока трудового договора, который длился с 2019 года. Какие задачи ставит для выполнения Надежда Лещик, мы писали здесь.



Образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик / фото с фейсбук-страницы Надежды Лещик

Новый заместитель руководителя МОН. В этом году министр образования и науки Украины Оксен Лисовой получил еще одну заместительницу – Надежду Кузьмичеву. Она будет отвечать за школьное образование. Назначение Кузьмичевой в МОН направлено на усиление команды для реализации важных образовательных реформ.



Заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева / фото МОН

Закон о дошкольном образовании

Верховная Рада Украины приняла новый Закон "О дошкольном образовании", который вступит в силу с 7 июля 2025 года. Закон предусматривает создание альтернативных детских садов, таких как мобильные, семейные, мини-сады и специальные сады для детей с особыми образовательными потребностями. А с 1 сентября 2026 года изучение английского языка детьми старшего дошкольного возраста станет обязательным.

Важные изменения в школьном мире

Школа оффлайн

Новый учебный год в Украине начался 2 сентября 2024 года и продлится до 30 июня 2025 года. В режиме офлайн заработали более 10 тысяч школ. Более 2 миллионов школьников пошли учиться очно. По состоянию на 1 сентября 2024 года в нашем государстве учатся дистанционно почти 500 тысяч школьников.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что офлайн-обучение должно быть приоритетным там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Минобразования при этом разработало стратегию "Школа офлайн". Эту программу в Украине будут внедрять с 1 сентября 2025 года. Она будет действовать на период военного положения. Цель проекта – обеспечить безопасное очное обучение и качественное дистанционное образование. Проект "Школа офлайн" включает пять компонентов, предусматривающих инфраструктуру, обучение по месту пребывания, пересмотр сетей дистанционных школ, новые правила для детей за рубежом и изменения для учителей. Подробнее мы рассказывали здесь.

Подземные школы. Так, в Украине продолжают строить подземные школы и убежища, чтобы ученики, в частности на опасных во время войны территориях, могли учиться очно. Активное строительство продолжается в Харькове, Запорожье, Кривом Роге, на Херсонщине и тому подобное. В первых двух городах уже начали работу школы под землей. Со строительством помогают и международные партнеры. Литва планировала построить 6 школ-бомбоубежищ в Украине до конца 2024 года в Николаевской, Одесской, Запорожской, Сумской, Черниговской и, вероятно, в Харьковской областях.



Ученики в подземной школе в Харькове / фото Игоря Терехова

Обновление школьной программы

В МОН заявили, что меняют и адаптируют учебную программу в соответствии с потребностями учеников.

Защита Украины. Старшеклассники в Украине теперь изучают предмет "Защита Украины" по обновленной программе, ввиду полномасштабной войны. Важная часть предмета – навыки оказания первой медицинской помощи, реагирования в стрессовых, чрезвычайных ситуациях, умение управлять беспилотными средствами.

10 класс: содержание посвятили вопросам национальной безопасности и обороны Украины, ознакомлению с основами управления и планирования, вооружению и военной технике, стрелковой подготовке, ориентированию на местности, инженерной фортификации, домедицинской помощи.

11 класс: больше внимания уделяют военным технологиям, информационной войне, домедицинской помощи, защите гражданского населения в кризисных условиях и планированию будущего.



Уроки "Защиты Украины" / фото Киевский лицей бизнеса

Уроки счастья. Украинские ученики с сентября 2024 года также изучают "Уроки счастья" по американскому курсу Well-Being. В МОН анонсировали внедрение курса для дошкольников и учеников 1 – 7 классов. Курс содержит четыре уровня для разных возрастных групп учащихся и будет дополнен "украинским контекстом" и культурой. Его цель – развивать физические, психические, социальные, академические и эмоциональные навыки детей и помогать им бороться со стрессом и развивать психологическую стойкость.

Планы введения единого курса истории

В Минобразования Украины также анонсировали, что могут объединить историю Украины и всемирную историю в один курс. В частности, предлагали сформировать общеобразовательный украиноцентричный курс истории с позиций вызовов современности (возможные названия: "История: Украина и мир", "История Украины и мира"). В целом школы могут выбирать интегрированные курсы или отдельное преподавание предметов. Чиновники считают, что это поможет ученикам лучше понять роль Украины в мире на исторических этапах. Детали читайте по ссылке.

Подготовка к пилотированию реформы профильного среднего образования (10 – 12 классы)

В этом году правительство Украины согласовало Государственный стандарт профильного среднего образования. Его будут применять в академических лицеях (10 – 12 классы), учреждениях профессионального (профессионально-технического), а также профессионального предвысшего и специализированного образования (по получению полного общего среднего образования). Этот стандарт предусматривает возможность формировать индивидуальную образовательную траекторию. В частности, учиться по академическому или профессиональному направлению. Так идет подготовка к реформе профильного среднего образования, пилотирование которой стартует в 2025 году, а сама реформа – в 2027 году. Она предусматривает 12-летнее школьное образование.



Стартовала подготовка к пилотированию реформы профильного среднего образования / Depositphotos

Также в этом году 25 украинских школ согласились первыми разрабатывать и испытывать новые образовательные модели и давать рекомендации по внедрению реформы. Эти школы в дальнейшем станут менторами для пилотных академических лицеев, которые начнут апробировать профильное среднее образование с 2025 года. Подробно о том, чего ожидать от реформы, читайте здесь.

Сокращенные образовательные программы по украиноведческим предметам

Украинские дети за рубежом теперь могут изучать украиноведческие предметы по новым материалам. Сокращенная образовательная программа по украиноведческому компоненту – это программа для детей, которые очно учатся за рубежом и одновременно дистанционно получают образование в Украине. Дети могут изучать только те предметы, которых нет в иностранной школе, чтобы уменьшить учебную нагрузку на учащихся. Всего в Украине насчитывается 148 школ с украиноведческим компонентом.

Усиленная безопасность. В Украине реализуют программу "Безопасная школа". Речь идет о дежурстве полицейских, наличие рамок металлоискателей на входе и быстрое реагирование на любые инциденты. По состоянию на ноябрь 2024 года в более 1 тысячи школ работают Офицеры службы безопасности. В 2024/2025 учебном году максимальное количество школ, которые могут присоединиться, – 2000, в 2025 – 2026 – 3000. Присоединиться смогут те школы, в которых учится более 200 учеников в очной или смешанной форме.



Офицеры Службы безопасности в школе / фото из телеграма Сергея Лысака

Новые критерии оценивания в 5 – 9 классах НУШ. Министерство образования и науки Украины разработало и согласовало новые рекомендации и критерии оценивания, которые учитывают специфику обучения в Новой украинской школе. В новых стандартах в центре – обязательные результаты обучения ученичества. Подробно мы рассказывали здесь.

Бесплатное питание в школах. В этом году для украинских учеников начальной школы – с 1 по 4 класс – ввели бесплатное питание. В 2025 году эту инициативу распространят на всех школьников. Бесплатным может быть или завтрак, или обед. Средства на питание получают только коммунальные учебные заведения. К слову, в этом году Украина впервые принимала Европейский региональный саммит школьного питания.

Читайте "Украинского должно стать больше": кого и как будут наказывать за общение на русском в учебных заведениях

Стоп буллингу. Минобразования запустило сервис, через который можно сообщать о случаях буллинга в школах. Информацию будут передавать директорам образовательных учреждений. На АИКОМ создали специальный Антибуллинговый раздел.

Выезд старшеклассников за границу. Глава МОН Оксен Лисовой отметил, что многие украинские ученики 10 – 11 классов на сегодня выезжают за границу. В частности, мальчики. В Минобразования считают, что надо предложить таким ученикам качественное профессиональное, предвысшее и высшее образование. Оно и должно побудить детей оставаться в Украине. Учителя вместо этого говорят, что многие старшеклассники выезжают за границу из-за страха мобилизации. Ситуация с оттоком школьников продолжает обостряться.

"Мрия" в украинских школах. Со 2 сентября в 40 пилотных школах в 6 регионах и Киеве ученики, учителя и родители начали новый учебный год с "Мрией" – новым образовательным приложением. Для детей в "Мрии" будет акцент на личном развитии – библиотека контента об ИТ, искусственный интеллект, интересности от профессионалов, документ Мрия ID, план дня и чаты. Все, как у взрослых, только вместо встреч – уроки и достижения.



"Мрия" в украинских школах / НУШ

Конкурс учебников. Минобразования Украины изменило процедуру отбора школьных учебников после обнаружения ошибки в пиктограмме карты Украины в учебнике по украинскому языку для 7 класса. Со 2 сентября 2024 года экспертизу учебников обеспечивает Украинский институт развития образования (УИРО). С 1 января 2024 года согласно Закону Украины "Об образовании" учебники, которые выдают за счет государственного бюджета, должны проходить апробацию. Первая апробация состоится в 2024/2025 учебном году. Минобразования также объявило конкурсный отбор учебников для учеников 1, 2, 3 и 8 классов Новой украинской школы.

Трансформация школ. Школы в Украине планируют трансформировать: лишить "советского привкуса" и придать новый вид. Вице-премьер Михаил Федоров уже презентовал концепцию изменений. Сначала запланировали реконструкцию 5 школ, поврежденных войной, с целью создания комфортных условий для обучения и развития учащихся.

Количество учеников. В Украине с нового учебного года изменили максимальное количество учеников, которые должны учиться в одном классе начальной школы. Детей должно быть не менее 5 и не более 24.

Правописание в действии. 22 мая 2024 года закончились пять лет, отведенные на "плавный переход" к полному внедрению нового украинского правописания. Теперь все школы обязаны использовать редакцию действующего правописания 2019 года. Но Институт украинского языка продолжает работать над доработкой действующего варианта правописания, который содержит многочисленные ошибки.

Среди других интересностей такие:

МОН также утвердило новый профессиональный стандарт "Учитель заведения общего среднего образования".

А также обновило Положение об аттестации педагогических работников.

Интересно! Лучшей учительницей Украины в 2024 году стала Леся Павлюк из Ивано-Франковска.

Правительство Украины приняло план мероприятий по восстановлению образования на деоккупированных территориях на 2024 – 2027 годы, который предусматривает создание безопасной образовательной среды. Основные задачи плана включают формирование сети учебных заведений, кадрового резерва, системы управления, обеспечение методическими и учебными материалами, а также наверстывание образовательных потерь.

Министерство образования и науки Украины также согласовало перечень территориальных общин по уровню риска безопасности в системе образования на основе Методики оценки рисков, утвержденной Кабмином Украины.

МОН разработало и Национальную стратегию развития инклюзивного обучения на период до 2029 года. А также – операционный план по ее реализации на 2024 – 2026 годы.

УМТ и вступительная кампания

В 2024 году большинство абитуриентов поступало в вузы по результатам национального мультипредметного теста. Более 287 тысяч человек зарегистрировались на НМТ, из них более 56 тысяч – выпускники прошлых лет. Мультитест содержал три обязательных теста по украинскому языку, математике и истории Украины, а также четвертый предмет по выбору. Английский язык стал самым популярным предметом на выбор.

А самой популярной специальностью среди поступающих в вузы в этом году стала психология, на которую подали больше всего заявлений. Из 66 тысяч абитуриентов, которые поступили на бюджет, 9 тысяч – это льготники. В МОН отметили, что более 6 тысяч абитуриентов, которым предложили бюджетное место, от него отказались. Больше всего поступающих на бюджет зачислили на специальность "среднее образование". А возглавил рейтинг самых популярных ЗВО, по количеству поданных заявлений от поступающих на бакалавриат, Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Заметим и то, что в 2024 году распределение выпускников медицинских ЗВО в интернатуру стало рейтинговым. Его будет проводить комиссия вуза.

Закон об английском языке

Верховная Рада также приняла закон о применении английского языка в Украине, закрепив его статус как языка международного общения. Закон определяет категории должностей, где обязательное знание английского, и нормирует использование этого языка в различных сферах. Какие изменения произойдут, можно узнать подробно здесь.

Документы об образовании в Дии

Отныне найти свои документы об образовании можно в Дии. Диплом, аттестат или свидетельство и другие документы теперь будут в приложении.



Образовательные документы теперь в Дії / фото МОН

Наука

Отказ от ученого звания. В Украине теперь можно отказаться от действующего ученого звания. В частности, сделать это добровольно.

Деньги на научные разработки. Впервые за последние годы в Украине начали финансирование проектов научных работ и разработок системы Минобразования (основной конкурс и конкурс молодых ученых). Деньги от государства планировали предоставить авторам 300 научных работ и разработок. В Госбюджете – 2024 при этом увеличили инвестиции в украинскую науку более чем на 20%.

Таким насыщенным был 2024 год для украинского образования и науки. В следующем году сферу ждет еще больше изменений и продолжение действия действующих транформаций. Подробно об этом мы расскажем в образовательных Прогнозах на 2025 год.