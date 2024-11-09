До этого она занимала должность начальника отдела медиа и аналитики Службы образовательного омбудсмена. Образовательный омбудсмен Надежда Лещик эксклюзивно рассказала 24 Каналу о задачах и целях, которые вместе с командой будет выполнять и достигать на своей должности.

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Какие цели в сфере образования будет достигать Надежда Лещик

Развитие института образовательного омбудсмена

Развитие института образовательного омбудсмена и его правозащитная деятельность должны быть гибкими и адаптивными, в зависимости от вызовов современности, отметила она.

Как образовательный омбудсмен планирую выявлять проблемные вопросы в сфере образования, которые приводят к нарушению прав или могут привести к их нарушению, и искать пути их решения совместно с теми, кто приобщен к сфере образования,

– сообщила Лещик.

И добавила, что для того, чтобы это осуществлять эффективнее, работа Службы образовательного омбудсмена требует нового видения, расширения количества и действенности инструментов по защите прав и совершенствования уже имеющихся инструментов.

Изменения в законодательство, которые позволят защищать учеников от буллинга

Также она считает, что необходимо продолжать работу и поддерживать наработки, начатые в течение каденции первого образовательного омбудсмена Сергея Горбачева.

Для меня важно дальше продвигать изменения в законодательство, которые позволят защищать учеников от буллинга, в частности не допускать буллеров работать с детьми, продлить срок рассмотрения дел о буллинге в судах до 1 года, защищать от буллинга студентов, ведь сейчас они не защищены, и воплощать другие законодательные инициативы,

– говорит руководительница Офиса.



Что говорит образовательный омбудсмен о защите учеников / Freepik

Налаживание коммуникации

И добавляет, что будет продолжать налаживать коммуникацию и сотрудничество с соискателями образования, родителями, воспитателями, учителями, директорами учебных заведений, руководителями органов управления образованием, органами власти всех уровней, в частности с Министерством образования и науки Украины, Кабинетом Министров Украины и Верховной Радой Украины.

Интересно! Правительство в августе уволило Сергея Горбачева с должности образовательного омбудсмена. Решение связано с окончанием срока его трудового договора.

Какие проблемы сейчас должна решать Служба образовательного омбудсмена

Лещик также рассказала, что сейчас есть проблемы, которые ограничивают способность Службы защищать права участников образовательного процесса. Среди них сложность в составлении протоколов об административных правонарушениях и наложении административных взысканий через суд. Это затрудняет привлечение к ответственности за нарушение прав в сфере образования. И восстановление справедливости является достаточно сложным и длительным процессом.

Чтобы это изменить, необходимо внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и предоставить образовательному омбудсмену право составлять протоколы и привлекать должностных лиц к административной ответственности за нарушение прав и невыполнение законных требований образовательного омбудсмена,

– заявила Лещик.

Ведь сейчас образовательный омбудсмен, по ее словам, довольно существенно ограничен в том, как повлиять на ситуацию с нарушением прав в образовании: практически – только убеждать должностных лиц устранить нарушения, осуществлять медиацию, предоставлять рекомендации, направлять обращения в органы власти и правоохранительные органы по выявленным фактам нарушения, требовать проведения проверок. Но эти инструменты не являются достаточными для защиты прав. Надо работать над этими изменениями.