На заседание от 16 августа Кабмин принял распоряжение об увольнении Горбачева Сергея с должности образовательного омбудсмена. Отмечается, что решение связано с окончанием срока трудового договора.

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Нет никакой "измены"

Ранее Горбачев объяснил, что его увольнение не связано с претензиями к нему. Просто 14 августа истек 5-летний срок каденции Горбачева на должности, которую он занимал с 2019.

Образовательный омбудсмен назначается в Украине на срок 5 лет без права повторного назначения.

Напомним, что в Менской гимназии на Черниговщине установили дресс-код. По словам директора заведения, рекомендации по внешнему виду были всегда, однако произошло определенное усиление.

Горбачев признал подобные требования по дресс-коду незаконными. Он отметил, что ученики имеют право самовыражаться именно через одежду.