Поэтому подобные требования по дресс-коду в Менской гимназии на Черниговщине также являются незаконными. На официальном веб-сайте образовательного омбудсмена также указано, что ученики имеют право самовыражаться именно через одежду.

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Одежда должна быть приличной

Горбачев отметил. что каждый ученик имеет право на самовыражение, на собственное отношение к жизни и выражение собственного мнения. В частности, это касается и одежды.

Поэтому никто не может запрещать ребенку и его родителям самостоятельно и свободно выбирать одежду для обучения, его форму, цвет и стиль. Конечно, нужно осознавать и учитывать, что одежда должна быть приличной, опрятной, удобной, соответствовать сезону и осторожно, без давления воспитывать у ребенка понимание, что не всю одежду можно носить в школу,

– отметил образовательный омбудсмен.

Ранее в Менской гимназии на Черниговщине ввели дресс-код. Он предусматривает целый ряд требований к внешнему виду учеников и определенного перечня запретов для них.

Директор гимназии Татьяна Хоменко рассказала, что эти рекомендации существовали всегда, однако произошло определенное усиление.