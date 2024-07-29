Тому подібні вимоги щодо дрес-коду у Менській гімназії на Чернігівщини також є незаконними. На офіційному вебсайті освітнього омбудсмена також вказано, що учні мають право самовиражатися саме через одяг.

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Одяг має бути пристойним

Горбачов наголосив. що кожен учень має право на самовираження, на власне ставлення до життя та висловлення власної думки. Зокрема, це стосується й одягу.

Тому ніхто не може забороняти дитині і її батькам самостійно й вільно обирати одяг для навчання, його форму, колір та стиль. Звичайно, потрібно усвідомлювати та враховувати, що одяг має бути пристойним, охайним, зручним, відповідати сезону та обережно, без тиску виховувати в дитини розуміння, що не весь одяг можна носити до школи,

– зазначив освітній омбудсмен.

Раніше у Менській гімназії на Чернігівщині ввели дрес-код. Він передбачає цілу низку вимог до зовнішнього вигляду учнів та певного переліку заборон для них.

Директорка гімназії Тетяна Хоменко розповіла, що ці рекомендації існували завжди, проте відбулось певне посилення.