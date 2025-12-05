Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Чернігівобленерго.
Дивіться також Ворог ударив по енергетиці: у шести областях діють аварійні відключення
Чому на Чернігівщині немає світла?
О 14:12 внаслідок системної аварії в мережі в Чернігівській області знеструмлено 90% абонентів. У Чернігівобленерго зазначають, що енергетики вже працюють та закликають населення зберігати спокій і терпіння.
Важливо! Ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).
Яка ситуація зі світлом в Україні 5 грудня?
Як повідомили в Укренерго, 5 грудня графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 3 черг. Тоді ж діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Окрім цього, в ніч на 5 грудня Росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Через ворожі атаки на енергооб'єкти на ранок п'ятниці без електропостачання залишалися споживачі у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.
Водночас через наслідки атак у низці областей вимушено застосували аварійні відключення у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та частково Кіровоградській областях.