Почему на Черниговщине нет света?

В 14:12 в результате системной аварии в сети в Черниговской области обесточены 90% абонентов. В Черниговоблэнерго отмечают, что энергетики уже работают и призывают население сохранять спокойствие и терпение.

Важно! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго).

Какова ситуация со светом в Украине 5 декабря?