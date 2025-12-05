Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Черниговоблэнерго.
Почему на Черниговщине нет света?
В 14:12 в результате системной аварии в сети в Черниговской области обесточены 90% абонентов. В Черниговоблэнерго отмечают, что энергетики уже работают и призывают население сохранять спокойствие и терпение.
Важно! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго).
Какова ситуация со светом в Украине 5 декабря?
Как сообщили в Укрэнерго, 5 декабря графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 3 очередей. Тогда же будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Кроме этого, в ночь на 5 декабря Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за вражеских атак на энергообъекты на утро пятницы без электроснабжения оставались потребители в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.
В то же время из-за последствий атак в ряде областей вынужденно применили аварийные отключения в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и частично Кировоградской областях.