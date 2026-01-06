Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали Supernova+ та Exilenova+.
Що відбувалося у Пензі вночі 6 січня?
Про вибухи у Пензі місцеві жителі почали повідомляти після 02:30 за місцевим часом (01:30 – за київським). Очевидці повідомляли про стрілянину, роботу протиповітряної оборони, а також чули гул, який міг нагадувати рух безпілотників.
У Пензі була неспокійна нічка / Відео Exilenova+ (18+)
Також місцеві жителі бачили спалахи у небі. Також повідомлялося, що у місті "десь бахнуло".
Жителі Пензи бачили спалахи у небі / Відео Exilenova+ (18+)
У Пензі чули гуркотіння / Відео Exilenova+ (18+)
Один росіянин описав те, що бачив за вікном своєї квартири.
Я бачив, як бахнуло. Саме момент вибуху. Там така типу вогняна куля у небі з'явилася,
– сказав житель Пензи, коли на тлі його слів у місті виник новий вибух.
Росіяни у Пензі бачили "вогняні кулі" / Відео Exilenova+ (18+)
Попередньо, під атакою міг бути Пензенський підшипниковий завод. Про це також казали очевидці.
Пензенський підшипниковий завод міг бути під атакою 6 січня / Відео Exilenova+ (18+)
За даними росЗМІ всього було чути близько 10 "хлопків". Це вже друга хвиля атаки на місто – раніше ввечері губернатор Пензенської області Олег Мельниченко повідомляв, що над регіоном було нібито збито 3 БпЛА. Місцевий аеропорт був закритий на виліт і приймання рейсів. Він не працює досі.
Які наслідки вибухів у Твері та Ленінградській області?
Також уночі 6 січня не спали й у Ленінградській області. Місцевий губернатор Олександр Дрозденко писав, що засобами РЕБ буцімто було пригнічено безпілотний апарат у Волховському районі області.
Падіння уламків БпЛА зафіксовано поблизу села Бережки, в тому числі на території компресорної станції. Постраждалих немає. Загрози виникнення пожежі немає. Збитки встановлюється,
– стверджував окупант.
За словами Дрозденка, наразі "місце падіння" нібито оточене поліцією, а також "проводяться перевіркові заходи".
Також веселою була нічка й у російській Твері. Одна з місцевих жительок повідомила про вибух у місті, а також про "уламки".
У Твері чули вибух / Відео Exilenova+
Пізніше у мережі з'явилися відео із пожежею та діркою у вікні в одному з будинків у місті. Ймовірно, це наслідки роботи корявої російської РЕБ або ж навіть влучання сумнозвісної ППО окупантів.
У Твері у будинку була дірка та пожежа / Відео Exilenova+
Ще кадри з будинком у Твері / Відео Supernova+
Окрім того, невідомі дрони також фіксували й у Республіці Башкортостан. Там чули гучний вибух, від якого з дахів будинків посипався сніг.
У Башкортостані також було гучно / Відео Exilenova+
Попередньо, дрони фіксували у небі над населеним пунктом Стерлітамак у цьому територіальному формуванні країни-агресорки.
Де ще були вибухи та пожежі у Росії нещодавно?
У Липецькій області Росії 4 липня у Єльці після атаки дронами горів завод "Енергія". Осінтери вказували на численні влучання дронів у цехи підприємства.
Того ж дня Москву атакували щонайменше 50 безпілотників. Тоді через дрони у небі призупиняли роботу аеропорти Калуга, Внуково, Домодєдово, Жуковський та Ярославль.
А у Курській області тоді 115 населених пунктів залишилася без світла. Йшлося про атаку безпілотників на об'єкт енергетики.