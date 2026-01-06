Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали Supernova+ та Exilenova+.

До теми Гуркіт на Кубані: ГУР уразили ракетну бригаду Росії, яка обстрілювала цивільних українців

Що відбувалося у Пензі вночі 6 січня?

Про вибухи у Пензі місцеві жителі почали повідомляти після 02:30 за місцевим часом (01:30 – за київським). Очевидці повідомляли про стрілянину, роботу протиповітряної оборони, а також чули гул, який міг нагадувати рух безпілотників.

У Пензі була неспокійна нічка / Відео Exilenova+ (18+)

Також місцеві жителі бачили спалахи у небі. Також повідомлялося, що у місті "десь бахнуло".

Жителі Пензи бачили спалахи у небі / Відео Exilenova+ (18+)

У Пензі чули гуркотіння / Відео Exilenova+ (18+)

Один росіянин описав те, що бачив за вікном своєї квартири.

Я бачив, як бахнуло. Саме момент вибуху. Там така типу вогняна куля у небі з'явилася,

– сказав житель Пензи, коли на тлі його слів у місті виник новий вибух.

Росіяни у Пензі бачили "вогняні кулі" / Відео Exilenova+ (18+)

Попередньо, під атакою міг бути Пензенський підшипниковий завод. Про це також казали очевидці.

Пензенський підшипниковий завод міг бути під атакою 6 січня / Відео Exilenova+ (18+)

За даними росЗМІ всього було чути близько 10 "хлопків". Це вже друга хвиля атаки на місто – раніше ввечері губернатор Пензенської області Олег Мельниченко повідомляв, що над регіоном було нібито збито 3 БпЛА. Місцевий аеропорт був закритий на виліт і приймання рейсів. Він не працює досі.

Які наслідки вибухів у Твері та Ленінградській області?

Також уночі 6 січня не спали й у Ленінградській області. Місцевий губернатор Олександр Дрозденко писав, що засобами РЕБ буцімто було пригнічено безпілотний апарат у Волховському районі області.

Падіння уламків БпЛА зафіксовано поблизу села Бережки, в тому числі на території компресорної станції. Постраждалих немає. Загрози виникнення пожежі немає. Збитки встановлюється,

– стверджував окупант.

За словами Дрозденка, наразі "місце падіння" нібито оточене поліцією, а також "проводяться перевіркові заходи".

Також веселою була нічка й у російській Твері. Одна з місцевих жительок повідомила про вибух у місті, а також про "уламки".

У Твері чули вибух / Відео Exilenova+

Пізніше у мережі з'явилися відео із пожежею та діркою у вікні в одному з будинків у місті. Ймовірно, це наслідки роботи корявої російської РЕБ або ж навіть влучання сумнозвісної ППО окупантів.

У Твері у будинку була дірка та пожежа / Відео Exilenova+

Ще кадри з будинком у Твері / Відео Supernova+

Окрім того, невідомі дрони також фіксували й у Республіці Башкортостан. Там чули гучний вибух, від якого з дахів будинків посипався сніг.

У Башкортостані також було гучно / Відео Exilenova+

Попередньо, дрони фіксували у небі над населеним пунктом Стерлітамак у цьому територіальному формуванні країни-агресорки.

Де ще були вибухи та пожежі у Росії нещодавно?