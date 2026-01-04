Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на губернатора Курської області Олександра Хінштейна.
Що відбувається на Курщині?
Олександр Хінштейн заявив, що дрони нібито атакували об'єкт енергетики у селищі Хомутівка Хомутівського району.
За його словами, внаслідок пошкоджень було порушено електропостачання у Хомутівському та частково Рильському районах Курщини.
Під відключення електроенергії потрапило 115 населених пунктів – це понад 11 тисяч споживачів,
– поскаржився Хінштейн.
Посадовець також стверджує, що подачу електрики нібито відновлять найближчим часом.
Удари по Росії тривають: останні новини
Уночі 2 січня безпілотники атакували Самарську область Росії, зокрема місто Новокуйбишевськ. Під ударом могли бути два нафтопереробні заводи – Новокуйбишевський і Куйбишевський.
Українські дрони атакували Ільський НПЗ та установку підготовки нафти "Альметьевская", спричинивши пожежі. Це стало першими подібними атаками у 2026 році.
Зранку 26 грудня у Корєновську Краснодарського краю стався вибух біля місця дислокації 47-ї ракетної бригади збройних сил Росії. Згодом стало відомо, що ГУР МО України завдало удару по техніці та особовому складу окупантів.