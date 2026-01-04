Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на губернатора Курської області Олександра Хінштейна.

Що відбувається на Курщині?

Олександр Хінштейн заявив, що дрони нібито атакували об'єкт енергетики у селищі Хомутівка Хомутівського району.

За його словами, внаслідок пошкоджень було порушено електропостачання у Хомутівському та частково Рильському районах Курщини.

Під відключення електроенергії потрапило 115 населених пунктів – це понад 11 тисяч споживачів,

– поскаржився Хінштейн.

Посадовець також стверджує, що подачу електрики нібито відновлять найближчим часом.

