Бригада окупантів брала участь в обстрілах мирного населення України. Про це пише 24 Канал з повідомленням на ГУР МО України.

Що відомо про знищення окупантів?

Вибух пролунав вранці 26 грудня 2025 року на під'їзді до місця дислокації 47-ї ракетної бригади. Унаслідок мінно-вибухового ураження загорівся військовий автомобіль КАМАЗ, який перевозив особовий склад бригади. Російські військовослужбовці зазнали втрат.

Зверніть увагу! 47-та ракетна бригада збройних сил Росії брала участь у ракетних ударах по території України та у воєнних злочинах проти мирного населення.

Знищення КАМАЗу та російських окупантів: дивіться відео

Ураження ворожих об'єктів на території Росії