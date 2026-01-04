Бригада оккупантов участвовала в обстрелах мирного населения Украины. Об этом пишет 24 Канал с сообщением на ГУР МО Украины.

Что известно об уничтожении оккупантов?

Взрыв прогремел утром 26 декабря 2025 года на подъезде к месту дислокации 47-й ракетной бригады. В результате минно-взрывного поражения загорелся военный автомобиль КАМАЗ, который перевозил личный состав бригады. Российские военнослужащие понесли потери.

Обратите внимание! 47-я ракетная бригада вооруженных сил России участвовала в ракетных ударах по территории Украины и в военных преступлениях против мирного населения.

Уничтожение КАМАЗа и российских оккупантов: смотрите видео

Поражение вражеских объектов на территории России