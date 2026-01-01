Удары начались сразу в новом году. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал командующего СБС "Мадьяра".

Что попало под поражение?

Под поражение попали десять военных и инфраструктурных объектов в глубине территории России и на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской областей и Крыма. Первым под удар попал нефтеперерабатывающий завод в 23:59 по местному времени, почти одновременно, через 3 – 5 минут, поражена нефтебаза.

В частности, были поражены:

НПЗ (в России) – совместная операция Птиц 1 отдельной СБС и подразделения Граф, СБС;

Нефтеналивная (Республика Татарстан, Россия) – 1 отдельная СБС;

Нефтебаза Ровеньки (Луганская область, ВОТ) – закрепление эффекта предыдущего поражения.

ПС Ровеньки (Луганская область, ТОТ);

РЛС КАСТА-2Е2 (Гвардейское, АР Крым, ВОТ) – средство контроля воздушного пространства и управления авиационным движением;

РЛП АЭ Гвардейское (АР Крым, ВОТ) – радиолокационный пункт аэродрома боевого авиаприменения и подготовки ОТРК "Искандер-М" и запусков БпЛА "Shahed".

ПС Балашовка (Запорожская область, ТОТ);

Два пункта сосредоточения противника и склад ГСМ (Валуйки, Белгородская область, Россия);

ЗРК ТОР (Донецкая область, ТОТ) – третий уничтоженный ЗРК в течение суток.

Что еще известно о пораженных объектах?