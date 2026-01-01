Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

Где были продвижения на фронте 31 декабря?

У Сумской области враг атаковал позиции возле Константиновки, Кондратовки, Алексеевки и Андреевки, а также вблизи Юнаковки, Яблоновки и Варачино.

На Харьковской области российская армия продолжила наступление возле Волчанска, Волчанских Хуторов, Старицы и Лимана, а также продвигались в направлении Избицкого. Вблизи Лимана и Вильчи, вероятно, состоялись контратаки Сил обороны.

Вражеские атаки также произошли на Купянском направлении вблизи Дегтярного, Амбарного, Довгенького, Двуречанского и Обуховки. Россияне атаковали к востоку от Купянска вблизи Песчаного, зато украинские войска контратаковали у самого Купянска.

Враг вел наступление вблизи Богуславки, Шиковки, а также в направлении Дружелюбовки и Новосергиевки.

На Лиманском направлении противник атаковал наших военных у Дробышева, Новоселовки, Корового Яра, Александровки, Соснового, Ставок, Заречного и Ямполя.

В районе Северска враги наступали вблизи Озерного, Дроновки, Платоновки, Серебрянки и Резниковки.

Украинские войска недавно продвинулись или удерживали позиции в тактическом районе Константиновка – Дружковка. В то же время россияне имели успехи у самой Константиновки, Маркового, Миньковки, Александро-Шултино, Иванополье, Клебан-Быка, Плещеевки, Щербиновки, Степановки, Русиного Яра, Торского, Новопавловки и Софиевки. Также вражеские атаки произошли возле Нового Шахового.

Обе стороны за последние сутки имели успехи у Покровска. Оккупанты атаковали у Гришиного, Родинского, Белицкого, Сухецкого, Красного Лимана, Мирнограда, Ровно, Котлиного, Удачного и Молодецкого.

Россияне продвигаются на нескольких направлениях / Карты ISW

Враг пытался продвинуться на Новопавловском направлении вблизи Филиала и Ялты, но не имел там успеха.

Россияне не контролируют Гуляйполе. Однако войска врага продвинулись у Терноватого, Даниловки, Варваровки, Доброполье, Сладкого, Рыбного, Приволье, Злагоды, Дорожнянки, Железнодорожного и Староукраинки.

Силы обороны недавно продвинулись в пределах Степногорска на Ореховском направлении. Российские войска там находятся, но за последние сутки успеха не имели. Вражеские атаки произошли вблизи Белогорья, Приморского, Павловки и Новояковлевки.

Оккупанты пытались наступать в Херсонской области в направлении Антоновского моста, но не продвинулись вперед.

Можно подытожить, что украинские войска недавно продвинулись на запад Запорожской области. Враг имел успехи вблизи Покровска.

