Само выступление диктатора длилось три с половиной минуты. Значительную часть поздравления глава Кремля посвятил оккупантам в Украине. Он назвал их "героями", которые, мол, борются за "правду и справедливость", передает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.
Смотрите также Трамп репостнул статью, в которой говорится, что Путин – большой лжец и придумал атаку на резиденцию
Что сказал Путин в новогоднем обращении к россиянам?
Путин заверил, что "миллионы" людей по всей стране "думают, сопереживают и надеются" на участников войны против Украины.
"Мы едины в искренней, беззаветной преданной любви к России. Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом! Мы верим в вас и в нашу победу!", – сказал диктатор.
Кроме того, военный преступник заверил своих соотечественников, что Россия и в дальнейшем будет "достигать поставленных целей и двигаться только вперед".
Он добавил, что у каждого свои планы, но все они "неотделимы от судьбы родины, от искреннего стремления принести ей пользу".
Мы вместе – народ России. Труд, успехи и достижения каждого из нас составляют новые страницы ее тысячелетней истории. А прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность отчизны, ее развитие и ее будущее,
– расходился Путин.
Интересно, что ни словом глава Кремля не обмолвился о мирном процессе.
- Напомним, что для того, чтобы затормозить мирный процесс в Москве придумали фейк о том, что якобы украинские дроны пытались убить Путина в резиденции на Валдае.
- В Кремле пригрозили усилить свою переговорную позицию и отомстить.
- Кроме того, диктатор продолжает раздавать воинственные приказы. Например, он приказал в 2026 году расширить "буферную зону" на северо-востоке Украины в Сумской и Харьковской областях, а также "поэтапно освободить" Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области.