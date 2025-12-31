Само выступление диктатора длилось три с половиной минуты. Значительную часть поздравления глава Кремля посвятил оккупантам в Украине. Он назвал их "героями", которые, мол, борются за "правду и справедливость", передает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.

Что сказал Путин в новогоднем обращении к россиянам?

Путин заверил, что "миллионы" людей по всей стране "думают, сопереживают и надеются" на участников войны против Украины.

"Мы едины в искренней, беззаветной преданной любви к России. Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом! Мы верим в вас и в нашу победу!", – сказал диктатор.

Кроме того, военный преступник заверил своих соотечественников, что Россия и в дальнейшем будет "достигать поставленных целей и двигаться только вперед".

Он добавил, что у каждого свои планы, но все они "неотделимы от судьбы родины, от искреннего стремления принести ей пользу".

Мы вместе – народ России. Труд, успехи и достижения каждого из нас составляют новые страницы ее тысячелетней истории. А прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность отчизны, ее развитие и ее будущее,

– расходился Путин.

Интересно, что ни словом глава Кремля не обмолвился о мирном процессе.