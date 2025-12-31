Сам виступ диктатора тривав три з половиною хвилини. Значну частину привітання очільник Кремля присвятив окупантам в Україні. Він назвав їх "героями", які, мовляв, борються за "правду і справедливість", передає 24 Канал із посиланням на The Moscow Times.

Що сказав Путін у новорічному зверненні до росіян?

Путін запевнив, що "мільйони" людей по всій країні "думають, співпереживають і сподіваються" на учасників війни проти України.

"Ми єдині в щирій, беззавітній відданій любові до Росії. Вітаю всіх наших бійців і командирів з наступаючим Новим роком! Ми віримо у вас і в нашу перемогу!", – сказав диктатор.

Окрім того, воєнний злочинець запевнив своїх співвітчизників, що Росія й надалі буде "досягати поставлених цілей і рухатися лише вперед".

Він додав, що в кожного свої плани, але всі вони "невіддільні від долі батьківщини, від щирого прагнення принести їй користь".

Ми разом – народ Росії. Праця, успіхи та досягнення кожного з нас складають нові сторінки її тисячолітньої історії. А міцність нашої єдності визначає суверенітет і безпеку вітчизни, її розвиток і її майбутнє,

– розходився Путін.

Цікаво, що ані словом очільник Кремля не обмовився про мирний процес.