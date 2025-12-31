31 грудня у власній соцмережі Truth Social Дональд Трамп репостнув статтю New York Post, у якій йдеться, що атаки на Валдай насправді не було, і у Кремлі її вигадали. Про це свідчить, зокрема той галас, який зчинили росіяни навколо цієї події, передає 24 Канал.

Як Дональд Трамп оцінив "атаку на резиденцію" Путіна?

Той факт, що президент США поширив статтю видання, вказує на те, що він погоджується із написаним у ній.

У публікації зазначається, що саме Росія стоїть на заваді мирних зусиль США. Крім того, у ній міститься чіткий заклик до посилення тиску на Кремль.

А також розвінчується кремлівська вигадка про атаку на резиденцію Володимира Путіна.

Журналісти пишуть про те, що Володимир Зеленський пішов на компроміси з багатьох пунктів мирного плану. Дональд Трамп своєю чергою заявив, що готовий відвідати Україну, щоб лобіювати в парламенті територіальні поступки Росії.

Тим часом "Володимир Путін знову обирає брехню, ненависть і смерть".

У Кремлі кажуть, що Україна намагалася вбити російського диктатора, запустивши дрони по його резиденції на Валдаї. І, мовляв, через це Москва планує зайняти більш жорстку позицію на переговорах.

Галас навколо цієї події, пише видання, є дуже перебільшеним. Адже сам Путін чотири роки веде жорстку війну, вбиваючи цивільних в Україні, викрадаючи дітей, катуючи і страчуючи полонених. Попри це, очільник Кремля вважає, що будь-яке насильство поблизу нього нібито заслуговує на особливе обурення.

"Будь-яка атака на Путіна є більш ніж виправданою", – йдеться у публікації.

Однак, насправді атаки не було. У Кремлі відмовилися надавати будь-які докази і закликали "повірити на слово".

Уся війна Путіна – це брехня: "спеціальна військова операція" з "денацифікації" країни, якою не керують нацисти,

– нагадують журналісти.

Справжня мета фейку про Валдай – дати Росії привід відкинути прогрес у мирних перемовинах, досягнутий Трампом.

Окрім того, New York Post нагадує про те, що Путін не є чесним партнером для переговорів і не шукає розумних компромісів. Він – союзник супротивників США – урядів Ірану, Венесуели, Північної Кореї.

Журналісти зазначають, що Росія по всьому світу виступає проти порядку денного Дональда Трампа. На їхню думку, відповіддю на це мають стати не нові поступки, а посилення тиску. Вони наголошують, що Київ уже виконав свою частину зобов’язань, тож тепер відповідальність лежить на Путіні: або він піде на реальні кроки вперед, або зіткнеться з жорсткішими санкціями та збільшенням постачання більш смертоносної зброї Україні.

Його (Путіна – 24 Канал) перемога ані близька, ані неминуча. Досить його крокодилячих сліз – час посилювати тиск,

– підсумовують у публікації.