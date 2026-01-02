Ба більше, речник Путіна Дмитро Пєсков зухвало називав "божевільними" тих, хто вимагає доказів атаки на резиденцію, і закликав вірити Кремлю на слово, передає 24 Канал із посиланням на пост лейтенанта Сил оборони, керівника ЦПД Андрія Коваленка.

Дивіться також Трамп репостнув статтю, в якій ідеться, що Путін – великий брехун і вигадав атаку на резиденцію

Навіщо Москва вигадала "атаку на резиденцію Путіна"?

За словами Коваленка, пропагандисти диктатора настільки розслабилися, що організували фейк з "атакою на резиденцію" дуже примітивно.

"Окрім заяв високого рівня, через дві доби поклали якийсь дрон на сніг, жодних інших доказів не навели", – зауважив лейтенант.

Керівник ЦПД вважає, що росіяни переслідують дві цілі. Передусім, Путін потребує подібних фейків, аби затягувати переговори про завершення війни. Головна мета Кремля зараз – затягнути війну щонайменше до травня, уникнути нових санкцій США та поступово відійти від тих положень плану Трампа, які вимагають реальних кроків від Москви.

Також Путін знову намагається посварити Трампа з українською владою. Саме тому він поскаржився на атаку особисто президенту США. Очільник Кремля сподівався, що "замах на нього" роздратує американського лідера. Крім того, це була б чудова можливість перекласти на Україну відповідальність за зрив мирних переговорів.

Що відомо про "атаку на резиденцію" Путіна?