Более того, представитель Путина Дмитрий Песков вызывающе называл "сумасшедшими" тех, кто требует доказательств атаки на резиденцию, и призвал верить Кремлю на слово, передает 24 Канал со ссылкой на пост лейтенанта Сил обороны, руководителя ЦПД Андрея Коваленко.

Зачем Москва придумала "атаку на резиденцию Путина"?

По словам Коваленко, пропагандисты диктатора настолько расслабились, что организовали фейк с "атакой на резиденцию" очень примитивно.

"Кроме заявлений высокого уровня, через двое суток положили какой-то дрон на снег, никаких других доказательств не привели", – заметил лейтенант.

Руководитель ЦПИ считает, что россияне преследуют две цели. Прежде всего, Путин нуждается в подобных фейках, чтобы затягивать переговоры о завершении войны. Главная цель Кремля сейчас – затянуть войну как минимум до мая, избежать новых санкций США и постепенно отойти от тех положений плана Трампа, которые требуют реальных шагов от Москвы.

Также Путин снова пытается поссорить Трампа с украинской властью. Именно поэтому он пожаловался на атаку лично президенту США. Глава Кремля надеялся, что "покушение на него" разозлит американского лидера. Кроме того, это была бы прекрасная возможность переложить на Украину ответственность за срыв мирных переговоров.

Что известно об "атаке на резиденцию" Путина?