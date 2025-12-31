Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации и SPRAVDI.

Что не так с кадрами с "обломками дронов", которые публикуют россияне?

Российское министерство обороны выложило в сеть видео, где утверждается, что их военные обнаружили якобы обломки беспилотника "Колдун-В", который якобы летел в направлении "защищенного объекта в Валдайском районе Новгородской области".

Оккупант с позывным "Гром" утверждал, что дрон якобы содержал боевую часть аж в 6 килограммов. Россияне утверждают, что "все БПЛА были сбиты, целей не достигли".

Однако захватчики не сообщили, откуда стартовал этот беспилотник, когда он летел и куда именно. В конце концов много вопросов вызывает и локация, где якобы обнаружили эти "обломки дрона" – зимний лес ночью без четкого обозначения места.

Российское Минобороны выкатило кадры с "обломками дрона" возле Валдая: смотрите видео

В Центре противодействия дезинформации отметили, что показанные Россией "обломки дрона", который якобы "атаковал резиденцию Путина в Валдае", не могут считаться доказательствами никакой атаки. Ведь происхождение этих объектов неизвестно, так же как и время и место их появления.

Несмотря на заявления о "91 беспилотнике" и "целенаправленной атаке", российская сторона так и не предоставила никаких убедительных подтверждений. Нет видео работы ПВО в районе резиденции, нет зафиксированных падений дронов в заявленных местах, нет согласованности даже в собственных цифрах, которые неоднократно менялись,

– отметили в ЦПД.

Там подчеркнули, что это – типичная информационная операция Кремля.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко, в свою очередь, подчеркнул, что "доказательства" России относительно "атаки на резиденцию Путина в Валдае" начали появляться только через два дня после заявления – то есть после того, как первичная версия не выдержала критики.

"Россияне прогнозируемо выложили так называемые обломки дрона, который "летел на резиденцию Путина". Традиционная их ложь – когда никто не поверил в базовую версию, выкладывай рандомные обломки на снег и делай фото. Это вместо объяснений несоответствий: отсутствия работы ПВО в районе резиденции, отсутствия там дронов и вообще разным цифрам этих дронов, в которых путались россияне", – отметил лейтенант.

В Центре противодействия информации резюмировали, что история с якобы "атакой на Валдай" – это попытка информационно прикрыть заранее спланированный террор против Украины, давить на дипломатический процесс и создать фейковое оправдание для будущих ударов по украинским городам.

Кстати, политолог Олег Саакян озвучил в эфире 24 Канала мнение, что Путин просчитался, надеясь на поддержку Дональда Трампа после "атаки на его резиденцию" в Валдае. По словам эксперта, если бы Трамп реально поверил Путину, то был бы звонок Украине и угрозы.

