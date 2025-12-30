Показательна реакция Дональда Трампа на лживые заявления Москвы. Политолог Олег Саакян озвучил 24 Каналу мнение, что Путин просчитался.
К теме "Атака на резиденцию" Путина в Валдае: как реагирует мир на очередную ложь России
Почему Путин совершил ошибку?
Олег Саакян отметил, что 20 пунктов неприемлемы для России. Но Трамп хочет, чтобы они его приняли. Поэтому сейчас Кремль пытается обвинить Украину, однако делает это неуклюже.
Неизвестно, поверил ли Трамп Путину. Однако все знают, что американский лидер терпеть не может слабых людей. Если раньше Москва угрожала, ставила циничные требования, то решила вызвать жалость "атакой" на резиденцию Путина.
После этого не было других шагов. Мы видим продолжение этой истерики в России, но ничего не меняется. Если бы Трамп реально поверил Путину, то был бы звонок Украине, угрозы. Он демонстрировал бы всю серьезность намерений,
– предположил политолог.
Путин выставил себя крайне слабым, продолжает жаловаться на дроны. Трамп прекрасно понимает, что кремлевский диктатор сейчас говорит об этом не с сильной позиции. Кроме того, Россия обесценивает старания США в мирных переговорах, а это ошибка.
Не думаю, что Трамп так легко готов пересмотреть все усилия, все, что они делали, когда Путин обесценивает это. По моему мнению, это может иметь для Путина обратный эффект. Они могли просчитаться,
– считает Саакян.
Что известно об "атаке на Валдай"?
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 декабря заявил, что ночью Украина якобы атаковала дронами государственную резиденцию "Ужин" Путина в Новгородской области. По его словам, был уничтожен 91 БПЛА. Он пригрозил ответным ударом. Также пообещал, что Россия изменит позицию в переговорах. А Путин пожаловался Трампу, который якобы был возмущен.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Россия врет об этом именно сейчас. Он подчеркнул, что Украина не атаковала резиденцию Путина. Украинский лидер заявил, что эта ложь Кремля направлена на торможение мирного процесса.
В МИД Украины назвали цель мифической "атаки на Валдай". Спикер МИД Георгий Тихий подчеркнул, что Россия заявляет, что "усилит переговорную позицию после атаки со стороны Киева", и именно поэтому россияне придумали эту фейковую информацию. Это лишь оправдание для того, чтобы Кремль отклонил мирные усилия.