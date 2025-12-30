24 Канал собрал, что говорила украинская власть, а также мировые лидеры о пропагандистской манипуляции Москвы с "атакой резиденции" Путина.

Как появилась новость об "атаке на резиденцию" Путина в Валдае?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 декабря заявил, что Украина якобы ночью атаковала беспилотниками государственную резиденцию "Ужин" президента России Владимира Путина в Новгородской области. По его словам, российская сторона якобы уничтожила 91 беспилотник.

Лавров также пригрозил ответным ударом, отметив, что "объекты и время такой атаки уже определены".

Кроме того, он заявил, что переговорная позиция России "будет пересмотрена с учетом", как он выразился, окончательного перехода "киевского режима" к политике государственного терроризма.

По словам Лаврова, информации о пострадавших или нанесенном ущербе пока не поступало.

Интересно, что буквально сразу Путин побежал сообщать Трампу об "атаке на резиденцию" в Валдае, что, по словам российского президента, возмутило лидера США.

Почему эта информация россиян является ложной?

Российское Минобороны утром 29 декабря в сводке писало, что на Новгородскую область той ночью летело только 18 беспилотников. Именно такое количество указано как перехваченное и уничтоженное, хотя достоверность подобных цифр остается сомнительной.

Впоследствии губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что, кроме 18 БпЛА, было сбито еще 23. Таким образом, общее количество беспилотников составляет 41, но отнюдь не 91, о которых заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Так что, речь идет не о путанице в цифрах, а о сознательном искажении фактов.

Также под сомнение заявления Лаврова поставили и сами россияне. Жители Валдая, где расположена резиденция Путина "Ужин", сообщили, что ночью 29 декабря не слышали работы ПВО, которая бы сбивала 91 беспилотник.

А телеграм-канал SOTA отмечает, что дроны должны были бы пересечь особо защищенные зоны, что делает атаку маловероятной.

Таким образом, в Кремле, вероятно, пытаются создать дополнительный рычаг влияния на Дональда Трампа, который до этого заявлял, что нельзя игнорировать серьезные атаки Украины по территории России. Кроме того, Россия также этим стремится оправдать свои террористические атаки по Украине и вообще приостановить мирный процесс.

Как отреагировали в Украине на циничные заявления России?

Владимир Зеленский заявил, что Россия распространяет неправду о якобы атаке на резиденцию Путина. По словам президента, в Кремле не заинтересованы в завершении войны, и именно поэтому ищут поводы для новых информационных атак и обострения.

Своими заявлениями россияне пытаются создать основу для дальнейших действий. Речь, в частности, о возможной подготовке ударов по столице, по правительственным и государственным учреждениям.

Так, президент вспомнил ракетный удар по Кабинету Министров в сентябре. Он также призвал всех быть максимально осторожными.

Также прокомментировал заявления Москвы и украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. Он отметил, что эти российские манипуляции сфабрикованы только с одной целью: создать повод и фальшивое оправдание для дальнейших нападений России на Украину, а также для подрыва и препятствования мирному процессу.

Обычная российская тактика: обвинить другую сторону в том, что делаешь или планируешь сам,

– объяснил глава МИД.

Что писали мировые лидеры о российской лжи с атакой?

Соединенные Штаты

Дональд Трамп во время разговора с журналистами сказал, что пока не знает подробностей ситуации с атакой резиденции Владимира Путина в Валдае.

Я только что об этом услышал, но подробно не в курсе. Это было бы очень обидно,

– отметил Трамп.

В то же время американский лидер рассказал прессе, что во время их утреннего разговора с Путиным последний сообщил, что на него якобы совершили нападение.

Дональд Трамп в контексте этого случая напомнил, что именно он в свое время остановил запуск "Томагавков".

Одно дело – вести наступательные действия, совсем другое – атаковать его личный дом. Сейчас точно не время для подобных шагов,

– высказался глава Белого дома.

В общем Трамп также подчеркнул, что саму информацию об атаке он узнал лично от российского диктатора.

Литва

29 декабря, МИД Литвы резко раскритиковало заявления Москвы о якобы атаке Украины на резиденцию президента Путина.

В Вильнюсе убеждены, что это "операция под чужим флагом", которая служит основой для оправдания новых ударов по Украине и пытается сорвать международные договоренности. Литовские дипломаты отметили, что подобные сценарии Кремль уже использовал ранее.

Ничего нового. Мы помним неудачную "атаку беспилотников" на Кремль (03.05.2023). Путин не только планирует массированную атаку на Киев, он имеет целью саботировать достижения, согласованные вчера в Мар-а-Лаго,

– заявили в МИД.

ОАЭ

В МИД Объединенных Арабских Эмиратов написали, что "решительно осуждают попытку позорного нападения на резиденцию Владимира Путина, президента России", и угрозу, которую он представляет для безопасности и стабильности.

Министерство иностранных дел ОАЭ также подтвердило "солидарность с президентом России, а также с правительством и народом этой страны". МИД написал о "непоколебимом неприятии ОАЭ всех форм насилия, направленных на подрыв безопасности и стабильности".

Пакистан

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шафир написал в соцсети Х, что Исламабад осуждает сообщения о "нападении на резиденцию Владимира Путина".

Такой гнусный поступок представляет серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в то время, когда продолжаются усилия, направленные на установление мира,

– написал Шафир.

Глава пакистанского правительства также выразил свою "солидарность с президентом России, а также с правительством и народом России" и о "решительном неприятии всех форм насилия и действий, направленных на подрыв безопасности и угрозу миру".

Индия

Премьер-министр Индии Нарендра Моди написал в соцсети Х, что его страна "глубоко обеспокоена сообщениями о нападениях на резиденцию президента России".

Текущие дипломатические усилия предлагают наиболее жизнеспособный путь к прекращению военных действий и достижению мира. Мы призываем все заинтересованные стороны оставаться сосредоточенными на этих усилиях и избегать любых действий, которые могли бы их подорвать,

– написал Моди.

Обратите внимание! На заявления Индии. ОАЭ и Пакистана также ответил и глава МИД Украины Андрей Сибига. Он отметил, что Россия до сих пор не предоставила никаких убедительных доказательств своим обвинениям Украины в якобы "нападении на резиденцию Путина", потому что их просто нет.



Также украинский министр выразил разочарование и обеспокоенность в заявлениях эмиратской, индийской и пакистанской сторон. При этом, что ни одна из стран не опубликовала никаких заявлений, когда российская ракета попала в здание Кабинета Министров Украины 7 сентября 2025 года.

Китай

Министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление, в котором призвало обе стороны придерживаться принципа "не выносить атаки с поля боя".

Министерство настаивало на том, что эскалации не должно быть, несмотря на угрозу России дать ответ на эту якобы атаку.

Казахстан

В Кремле 30 декабря заявили, что состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касымом-Жомартом Токаевым.

В Москве говорят, что во время разговора Касым-Жомарт Токаев якобы решительно осудил "провокационную атаку украинских беспилотников на госрезиденцию Президента России в Новгородской области".

В самом МИД Казахстана о российской лжи пока что не высказывались.