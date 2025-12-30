Об этом сообщило издание The Hill, пишет 24 Канал.
Что сказал конгрессмен о заявлениях Трампа об атаке на Россию?
В понедельник, 29 декабря, член Палаты представителей, республиканец от штата Небраска Дон Бейкон раскритиковал Трампа за заявления о якобы атаке украинских дронов на резиденцию Путина. Он подчеркнул, что глава Кремля неоднократно врал миру, поэтому администрации Белого дома стоит выяснить все факты.
Президент Трамп и его команда должны сначала выяснить факты, прежде чем брать на себя ответственность. Путин – известный бесстыдный лжец,
– добавил Бейкон.
Как Трамп отреагировал на сообщение Путина?
Издание утверждает, что Трамп был "очень зол" из-за сообщения России о якобы атаке Украины на президентскую резиденцию в Новгородской области.
Одно дело – быть агрессивным. Другое дело – атаковать его дом (Путина – 24 Канал). Сейчас не время для таких действий. ... Я был очень разъярен из-за этого. Это деликатный период. Сейчас не время для этого,
– сказал президент США.
Трамп отметил, что сейчас выясняется, есть ли какие-то доказательства осуществления этой атаки Украиной.
Трамп отметил, что эта атака изменила подход США в отношениях с Зеленским.
Во время разговора с Путиным Трамп сказал, что он даже не мог представить "таких безумных действий", как атака дроном на государственную резиденцию российского президента.