Об этом сообщило издание The Hill, пишет 24 Канал.

Что сказал конгрессмен о заявлениях Трампа об атаке на Россию?

В понедельник, 29 декабря, член Палаты представителей, республиканец от штата Небраска Дон Бейкон раскритиковал Трампа за заявления о якобы атаке украинских дронов на резиденцию Путина. Он подчеркнул, что глава Кремля неоднократно врал миру, поэтому администрации Белого дома стоит выяснить все факты.

Президент Трамп и его команда должны сначала выяснить факты, прежде чем брать на себя ответственность. Путин – известный бесстыдный лжец,

– добавил Бейкон.

Как Трамп отреагировал на сообщение Путина?